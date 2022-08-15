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【創新科技】港鐵與科技園簽署合作協議推創科　擬設生活實驗室提升港鐵服務

政治 20:19 2022/08/15

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港鐵今日（15日）與科技園簽署合作協議。

港鐵今日（15日）與香港科技園簽署合作協議，就創新科技應用、數據協作及共同投資創科企業，訂立為期3年的合作框架。雙方將探討於港鐵網絡內設立生活實驗室（Living Lab），於港鐵實際營運環境中，驗證由創科企業度身訂造的解決方案，以應對港鐵不同業務範疇的挑戰。

港鐵指，今次簽署協議目的是運用創新科技進一步提升港鐵服務和顧客體驗，同時推動本地開放式創科生態圈的發展，打造香港成為國際創科中心。根據協議，首階段設立生活實驗室，港鐵會探討合適的地方例如車站、港鐵商場或物業等作應用場景，未來亦可能擴展至港鐵於本港以外的網絡。

今次合作另一個重點為探討大數據的應用，共同推動大數據協作環境。同時，雙方亦會在香港創科生態圈中挑選具潛質的創科企業作共同投資對象。

港鐵公司主席歐陽伯權表示，港鐵近年積極將智慧科技融入業務範疇，並銳意憑藉自身專業的鐵路技術，與不同科研機構合作共同探討及研發更多創新方案，務求持續提升服務質素，同時希望透過投放資源支持創科生態圈及培育初創企業，協助打造香港成為智慧城市。

科技園公司主席查毅超則指，期待這次合作，能將園區公司的科研成果，轉化為落地方案；協助港鐵提升營運效率，為每日使用港鐵服務的市民，帶來更多生活的便利。

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責任編輯：陳葆琳

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