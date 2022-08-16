【親子好去處】玩盡飛索滑水道+滑草騎馬　兩大農莊遊樂設施挑戰膽量

▲ 本地農莊「禾田喜山種植園」和「大棠有機生態園」都有刺激好玩的遊樂設施。

去農莊除了親親大自然享受輕鬆悠閒之外，也可以挑戰膽量玩盡一系列好玩設施！大棠有機生態園的大型滑草場非常吸引小朋友，從斜坡滑下來享受極速，另可以挑戰在沙圈內騎馬。而禾田喜山種植園除了可滑草外，更設有飛索及滑水道，想挑戰膽量的小朋友不妨一試。

親子Blogger Shawn媽咪經常帶囝囝四圍玩享受親子樂，他們一家曾到「禾田喜山種植園」和「大棠有機生態園」暢玩， 均有在facebook專頁及YouTube頻道「Shawn’s Planet」分享，2個農莊皆有非常多的遊樂設施，阿囝Shawn大讚好玩。

▲ Shawn挑戰滑水道，玩到頭髮都飛起！（影片截圖︰Shawn’s Planet）

禾田喜山種植園

禾田喜山種植園位於沙頭角，屬很近的邊境的農莊，原本是一個種植溫室植物及菜蔬的地方，後來園主發現小朋友多接觸大自然可助紓緩情緒，於是增添了遊樂設施，如沙池、彈牀、滑水、繩索等，讓小朋友可盡情放空，場內亦有很多設施適合一家大細齊齊玩。

禾田喜山只設網上預約，遊玩套票有很多選擇，Shawn一家選了半日任玩套票，很多設施都包括在內，Shawn 最喜歡玩高卡車、飛索、滑草和滑水，另外農莊內還可以餵羊仔、BBQ及露營，另需收費。

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玩盡滑水道與飛索

農莊內設有不同難度的滑水道，Shawn玩了很多次，他手持吹氣滑水板行上高處，趴在滑水板及雙手緊握兩側的扶手，準備好之後，在工作人員協助下滑下來，其間水道的水四濺，濕淋淋快速滑下來，即時醒神，天熱玩一流，亦​​考驗膽量及平衡感。Shawn非常興奮，笑說因為很好玩，所以多次行上去小斜坡至滑水高處不覺累，要玩很多次呢！家長記得為小朋友準備多套衣服替換。

▲ 在半空中飛起來！（影片截圖︰Shawn’s Planet）

玩水之外，Shawn也大膽地挑戰飛索，飛索體驗需另行收費，$60可飛兩次，適合3歲或以上的參加者，有歷奇教練同行及指導安全。Shawn玩之前穿好裝備，戴上頭盔及扣上安全繩，他踏上最高處向下望有少少驚，但很快己克服，雙手緊握手柄在工作人員協助下滑下去，而索道下方有工作人員接應。

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Shawn一家選擇購買半日任玩套票，有感任玩行程很豐富，此外，他們大讚工作人員對小朋友也很有愛心，大人也可以玩滑草、滑水、單車、手動船、飛索等等，遊人可參觀採摘香草植物水耕種植等，節目多籮籮。

詳情

地址：新界沙頭角塘肚村

開放時間︰指定日子，星期六、日，以及多為公眾假期前後；上午10:30至下午4:30

入場費：半日任玩套票（下午1:30至4:30），3歲或以上每位$110、2至3歳及65歲或以上每位$80；全日任玩套票(上午10:30至下午4:30)，3歲或以上每位$150、2至3歳及65歲或以上每位$80

WhatsApp：6010 5978

詳情︰【網頁】

註︰ 不設walk-in，最少2天前網站預約及繳費；滑水道是夏天限定

交通︰上水港鐵站乘専缐小巴55k，或上水港鐵站乘巴士78k

大棠有機生態園

大棠有機生態園平日周未也開放，Shawn一家之前曾在平日去玩，農莊活動非常多。Shawn愛玩滑草埸、騎馬、餵魚和兒童遊戲車，而玩滑草埸是必玩的項目，挑戰一下膽量。

▲ 大型滑草場另外收費，$60連租借費用，可玩半小時。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

馳騁大型滑草場

大型滑草場另外收費，$60連租借費用，包括租用滑板及頭盔，可玩30分鐘，限3至12歲及40公斤以下兒童玩。Shawn由工作人員協助戴好頭盔、護膝、手套及護手踭，自行拿著滑板行上斜坡。

滑草場的草坡是人造草，很順滑，不同位置的斜坡度有不同的斜度及深度。Shawn表示每次玩的感受都不一樣，新鮮感大升，玩不厭亦玩不停，建議平日前來沒甚麼人。

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體驗沙圈騎馬

生態園內設有沙圈騎馬及馬房，參加騎馬小朋友由專人牽繩，繞著沙圈一周，過程很快，不算抵玩。工作人員不會讓馬匹暴曬，馬匹會輪流上埸，有小朋友才把馬帶到沙場，小朋友淺嚐騎馬的滋味，以及打卡拍照留念。想騎馬的遊人要留意馬匹吃飯時間，活動分上下午兩埸，下午埸人流較多，可能需要排隊。馬房逢星期一休息，公眾假期除外。

大棠有機生態園設施多樣，另還可按季節摘士多啤梨、提子等等蔬果，亦會設期間限定設施，如暑假就有水上樂園。另有多琪遊樂設施包括繩網陣、跳彈床、撈塑膠魚仔、遊戲車、動物村等。

詳情

地址︰元朗大棠山道11號

開放時間︰每天上午9:00至下午6:00

入場費：2歲或以下免費，小童（3-11歲）及65歲或以上長者$60，成人$80；四格套票$80

查詢︰2470 2201

詳情︰【網頁】或【facebook】

交通︰乘西鐵到朗屏站B出口，轉乘K66接駁巴士（需行10分鐘到巴士站）到大棠山道路下車，再沿小路步行約15分鐘

以上內容及圖片獲「Shawn’s Planet」授權報道。

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責任編輯︰顏紫燕