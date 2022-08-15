【第五波疫情】60名3歲以下幼童確診住院　BA.4或BA.5感染個案比率升至23%

▲ 60名3歲以下幼童確診住院，BA.4或BA.5感染個案比率升至23%。（陳靜儀攝）

新冠疫情持續，近日接連錄得幼童嚴重個案，一名27個月大男童及一名5歲女童仍於深切治療部留醫，情況危殆。政府發言人表示，截至8月14日，共有60名3歲以下幼童住院，較一個月前增加超過一倍，嚴重的更會出現嘶哮症、急性腦炎等，需要入深切治療部，情況令人非常擔憂。

發言人指，傳播性較高的BA.4或BA.5變種病毒感染個案比率已升至23%，而幼童的抵抗力低，更加容易受感染。發言人呼籲家長盡快帶子女在入冬前完成接種3劑新冠疫苗。

專家建議，新冠疫苗可與其他疫苗同時接種，嬰幼兒到母嬰健康院接種常規預防針時，可同時接種科興疫苗。

▲ （Facebook 添馬台 Tamar Talk）

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記者：黃穎津