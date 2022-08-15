【廣州科大】廣州「紅鳥碩士班」首年招收250人　港科大生可5年修畢本科加碩士

▲ 港科大（廣州）廣場中心的「紅鳥日晷」雕塑是港科大及港科大（廣州）的標誌。（大學提供圖片）

香港科技大學（廣州）將於9月開學，首年開辦15個碩士及博士課程，明年增辦3個本科課程。香港科技大學與港科大（廣州）將在「港科大一體，雙校互補」框架下合作，兩校學生不可互相修讀對方課程，所獲學分可互通互認，有興趣報讀港科大（廣州）「紅鳥碩士班」的港科大學生，更可以於5年時間，完成原需6年修畢的本科加碩士課程。

廣州市政府今日（15日）就港科大（廣州）舉辦發布會，港科大校長史維表示，港科大所發展的融合學科創新理念，將在港科大（廣州）的土壤中生根並更茁壯成長，兩校雖為獨立法人、財務獨立，但將在學術規範、師資水準、課程品質等保持一致。兩校資源共享、學科互不重疊，互補且協同，讓兩校同學更好把握時下科創年代機遇。

港科大表示，兩校同學如符合兩校教務委員會聯合學術協商機制所定的要求，可互相修讀對方科目及學位課程；學生無須另行申請，所得學分自動互通互認。同學除可透過線上型式修讀對方課程，未來亦可透過兩校現正籌備中的「MetaHKUST」元宇宙課室，以延展實境進行跨校園課堂、創作與連繫。兩校同學稍後亦有機會親身前往對方校園交流學習，實體參與大灣區內各項交流活動，例如創新創業或實習等項目，交流名額及住宿等具體安排有待進一步確定。

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港科大（廣州）將於本年9月1日開設包括先進材料、智能交通，以及微電子等15個碩士與博士課程，並將於明年2023年開辦人工智能（A.I.）、數據科學與大數據技術、及智能製造工程3個本科專業，校方歡迎國內外學生報讀。

由於兩校課程互通互認，港科大本科生有機會在大學4年級申請修讀港科大（廣州）「紅鳥碩士班」課程，用5年時間完成港科大的本科課程以及港科大（廣州）的碩士課程，獲發相應學位。「紅鳥碩士班」是港科大（廣州）培養「未來領軍人才」的研究型碩士培養項目，校方指2022年首屆招生即獲社會高度關注，今年錄取約250名研究型碩士，全數納入「紅鳥碩士班」培養計劃。

畢業證書方面，史維指，如本科生滿足國家相關政策要求，並達到港科大（廣州）及港科大的畢業要求時，可同時獲得港科大（廣州）的普通高等教育本科畢業證書及學士學位證書，以及港科大學士學位證書；境外碩士、博士生如達到港科大畢業要求，則可獲港科大碩士、博士學位證書。

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責任編輯：馮琪雅