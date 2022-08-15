  • 29°C
香港時間 : 2022816日 (週二) 00:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】65處所納強檢　涉將軍澳維景灣畔2座、長沙灣昇悅居3座等【附名單】

社會 22:07 2022/08/15

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

指定期間曾身處65個指明地方的人士須接受新冠病毒核酸檢測。（譚以諾攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有57個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有8個指明地方被納入強制檢測公告，須在8月16日至17日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

  • 大埔太和邨福和樓
  • 大埔太和邨新和樓
  • 大圍顯徑邨顯祐樓
  • 屯門良景邨良華樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉生樓
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 元朗洪福邨洪昌樓
  • 青衣海欣花園 2 座
  • 觀塘順安邨安頌樓
  • 觀塘月華街36號觀塘大廈
  • 沙田康林苑海泓閣
  • 元朗洪福邨洪歡樓
  • 牛頭角彩德邨彩誠樓
  • 元朗朗屏邨喜屏樓
  • 屯門建生邨康生樓
  • 東涌滿東邨滿康樓
  • 上水太平邨平治樓
  • 屯門湖景邨湖碧樓
  • 鴨脷洲利東邨東昇樓
  • 柴灣富怡花園 4 座
  • 藍田碧雲道 225 號康盈苑
  • 沙田禾輋邨豐和樓
  • 馬灣珀麗灣 28 座
  • 屯門叠茵庭 6 座
  • 大埔太湖花園 12 座
  • 粉嶺華明邨頌明樓
  • 秀茂坪寶達邨達康樓
  • 青衣青衣邨宜逸樓
  • 粉嶺欣盛苑欣耀閣
  • 葵涌石籬二邨石華樓
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 屯門兆山苑葵景閣
  • 牛頭角彩霞邨彩月樓
  • 九龍灣德福花園
  • 將軍澳富康花園 1 座
  • 將軍澳維景灣畔 2 座
  • 慈雲山慈正邨正泰樓
  • 筲箕灣東駿苑金駿閣
  • 九龍城德朗邨德珮樓
  • 柴灣小西灣邨瑞隆樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
  • 將軍澳翠林邨雅林樓
  • 沙田沙角邨銀鷗樓 C 座
  • 將軍澳寶林邨寶勤樓
  • 黃大仙翠竹花園 8 座
  • 石硤尾白田邨健田樓
  • 馬鞍山雅景臺 3 座
  • 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
  • 馬鞍山利安邨利華樓
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 藍田興田邨恩田樓
  • 長沙灣昇悅居 3 座
  • 屯門大興邨興平樓
  • 天水圍天頌苑頌恩閣
  • 天水圍天富苑齊富閣
  • 將軍澳將軍澳中心 6 座
  • 鰂魚涌英皇道 995 號寶利大廈

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 將軍澳安寧花園 6 座
  • 將軍澳彩明苑彩松閣
  • 將軍澳天晉 II 月鑽天(2A 及 2B 座)
  • 沙田水泉澳邨明泉樓
  • 天水圍天盛苑盛匯閣
  • 天水圍天盛苑盛志閣
  • 上水彩園邨彩華樓(1, 2 及 3 座)
  • 上水彩園邨彩珠樓

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【嚴打違令】政府半月內揪55人未強檢罰款1萬元　涉款共55萬元
14:31 2022/08/15
【嚴打違令】政府半月內揪55人未強檢罰款1萬元　涉款共55萬元
【第五波疫情】今日新增4,896宗確診個案　197宗輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/08/15
【第五波疫情】今日新增4,896宗確診個案　197宗輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】盧寵茂政務助理快測陽性　盧寵茂快測陰性
14:51 2022/08/15
【第五波疫情】盧寵茂政務助理快測陽性　盧寵茂快測陰性
【學校疫情】學校新增147宗個案　港九街坊婦女會孫方中幼稚園需停課
16:48 2022/08/15
【學校疫情】學校新增147宗個案　港九街坊婦女會孫方中幼稚園需停課
【第五波疫情】60名3歲以下幼童確診住院　BA.4或BA.5感染個案比率升至23%
20:55 2022/08/15
【第五波疫情】60名3歲以下幼童確診住院　BA.4或BA.5感染個案比率升至23%

你可能感興趣

【嚴打違令】政府半月內揪55人未強檢罰款1萬元　涉款共55萬元
14:31 2022/08/15
【嚴打違令】政府半月內揪55人未強檢罰款1萬元　涉款共55萬元
【第五波疫情】今日新增4,896宗確診個案　197宗輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/08/15
【第五波疫情】今日新增4,896宗確診個案　197宗輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】盧寵茂政務助理快測陽性　盧寵茂快測陰性
14:51 2022/08/15
【第五波疫情】盧寵茂政務助理快測陽性　盧寵茂快測陰性
疫情 新冠肺炎疫情 藍田 太和 大圍 小西灣 油塘 牛頭角 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【消委會】19款口罩不符過濾效率聲稱　「CASETiFY」含菌量超標逾6倍
10:00 2022/08/15
【消委會】19款口罩不符過濾效率聲稱　「CASETiFY」含菌量超標逾6倍
【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
11:24 2022/08/14
【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人
14:19 2022/08/15
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人