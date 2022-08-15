【強制檢測】65處納強檢 涉將軍澳維景灣畔2座、長沙灣昇悅居3座等【附名單】
社會 22:07 2022/08/15
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有57個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有8個指明地方被納入強制檢測公告，須在8月16日至17日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 大埔太和邨福和樓
- 大埔太和邨新和樓
- 大圍顯徑邨顯祐樓
- 屯門良景邨良華樓
- 油塘鯉魚門邨鯉生樓
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 元朗洪福邨洪昌樓
- 青衣海欣花園 2 座
- 觀塘順安邨安頌樓
- 觀塘月華街36號觀塘大廈
- 沙田康林苑海泓閣
- 元朗洪福邨洪歡樓
- 牛頭角彩德邨彩誠樓
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 屯門建生邨康生樓
- 東涌滿東邨滿康樓
- 上水太平邨平治樓
- 屯門湖景邨湖碧樓
- 鴨脷洲利東邨東昇樓
- 柴灣富怡花園 4 座
- 藍田碧雲道 225 號康盈苑
- 沙田禾輋邨豐和樓
- 馬灣珀麗灣 28 座
- 屯門叠茵庭 6 座
- 大埔太湖花園 12 座
- 粉嶺華明邨頌明樓
- 秀茂坪寶達邨達康樓
- 青衣青衣邨宜逸樓
- 粉嶺欣盛苑欣耀閣
- 葵涌石籬二邨石華樓
- 馬鞍山頌安邨頌群樓
- 屯門兆山苑葵景閣
- 牛頭角彩霞邨彩月樓
- 九龍灣德福花園
- 將軍澳富康花園 1 座
- 將軍澳維景灣畔 2 座
- 慈雲山慈正邨正泰樓
- 筲箕灣東駿苑金駿閣
- 九龍城德朗邨德珮樓
- 柴灣小西灣邨瑞隆樓
- 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
- 將軍澳翠林邨雅林樓
- 沙田沙角邨銀鷗樓 C 座
- 將軍澳寶林邨寶勤樓
- 黃大仙翠竹花園 8 座
- 石硤尾白田邨健田樓
- 馬鞍山雅景臺 3 座
- 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
- 馬鞍山利安邨利華樓
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 藍田興田邨恩田樓
- 長沙灣昇悅居 3 座
- 屯門大興邨興平樓
- 天水圍天頌苑頌恩閣
- 天水圍天富苑齊富閣
- 將軍澳將軍澳中心 6 座
- 鰂魚涌英皇道 995 號寶利大廈
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 將軍澳安寧花園 6 座
- 天水圍天盛苑盛匯閣
- 天水圍天盛苑盛志閣
- 上水彩園邨彩華樓(1, 2 及 3 座)
- 沙田水泉澳邨明泉樓
- 將軍澳彩明苑彩松閣
- 上水彩園邨彩珠樓
- 將軍澳天晉 II 月鑽天(2A 及 2B 座)
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記者：黃穎津