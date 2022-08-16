【環境保育】后海灣濕地緩衝區1年9宗改劃申請　環團憂人口大增壞生境

▲ 長春社認為，濕地緩衝區亦有生態價值，不宜大規模發展。（長春社圖片）

政府積極覓地發展，日後鄰近北環綫各站的后海灣「濕地緩衝區」是目標之一。環團長春社翻查過去10年紀錄，發現自政府去年8月提出有意放寬后海灣一帶濕地緩衝區地積比後，1年錄最少9宗涉緩衝區改劃申請，總面積相當於4個維園規模，當中有項目擬將地積比增近20倍。長春社憂慮，濕地緩衝區人口大增，會對濕地造成破壞。

長春社分析，過去一年發展商紛申請改劃，或為「試水溫」，了解政府對該區發展和保育的底綫，為日後發展「北部都會區」作好準備。發展局回應指，研究簡化或豁免部分相關規劃程序，有進展會適時公布。

早於去年8月時任發展局局長黃偉綸提出有意放寬后海灣一帶濕地緩衝區地積比，環境及生態局局長謝展寰早前亦透露擬重劃緩衝區界綫。長春社統計城規會資料，發現去年8月至今已有9宗涉及濕地緩衝區改劃申請，總面積達76公頃，相當於4個維園，提供約2.8萬伙私樓及3,200多伙公營/過渡屋，私樓佔近9成，將有8.4萬人口進駐，亦即近5.8個錦綉花園人口。

值得留意的是，每宗申請均大增地積比，涉及元朗蠔洲路、近錦綉花園、近榮基村一帶等項目。

長春社公共事務主任周藹銓舉例，土地共享先導計劃下，新地（00016）擬在元朗蠔洲路建約1,500伙私營房屋和2,600伙公營房屋，私樓及公營單位地積比或增近10至20倍，「現時該地地積比率只有0.2，一旦成功改劃，就會增至2.15和4.14，該區人口難免大增。」

另外，現時用作方艙醫院的潭尾用地亦申請改劃，擬增加地積比4.5倍至2.2，建近7,000伙私營房屋。

長春社公共事務經理吳希文分析，后海灣濕地緩衝區東面用地，與港鐵擬建的北環綫及北部都會區相近，對發展商而言具吸引力。

他認為，政府透露發展意向後出現大量改劃申請，原因之一是發展商希望試水溫，「透過申請改劃，發展商可就每個項目獲取政府專業意見，亦能了解政府對保育和發展濕地的底綫，日後規劃成熟時，發展商便可迅速興建大量樓盤。」

濕地緩衝區人口或將大增，吳希文憂慮會破壞瀕危物種黑臉琵鷺等候鳥飛行和覓食路綫，建議政府發展濕地時，堅守「不會有濕地淨減少」原則，確保濕地總面積和功能不會減少；而推展北部都會區時，亦應保育先行，盡早交代濕地保育公園規劃細節。

發展局回應查詢指，正聯同相關部門檢視現行城規會審批指引，在平衡保育與發展為前提下，簡化或豁免合資格發展項目的規劃程序，有關進展會適時公布。

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記者：陳梓蔚