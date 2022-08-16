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【環境保育】濕地緩衝區擬重新劃界　環團推算南生圍以東發展機會大

社會 00:01 2022/08/16

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環團憂慮濕地緩衝區人口或將大增，會破壞瀕危物種黑臉琵鷺等候鳥飛行和覓食路綫。（長春社提供圖片）

環境及生態局局長謝展寰上月透露，擬將濕地保育區及濕地緩衝區重新劃界，部分緩衝區土地將釋出發展。環保團體長春社估計，南生圍和大生圍以東的濕地緩衝區，因鄰近擬建的港鐵北環綫，較大機會被劃出發展，憂生態環境被破壞。

「北環綫的凹頭、牛潭尾和新田都貼近濕地緩衝區，考慮到交通將改善、該區未發展土地較多，認為附近濕地緩衝區最易被放棄。」長春社公共事務經理吳希文認為，一旦以上區域被劃出濕地緩衝區，將令本港濕地生態環境遭受破壞。

他解釋指，現時在濕地緩衝區建樓，必須遵從城規會規劃指引，包括要符合「不會有濕地淨減少」原則。在該原則下，濕地的面積和功能不可減少，尤其是為鷺鳥和其他品種雀鳥提供大量食物來源及棲息地的功能，不容受到任何影響。發展商必須證明不會導致濕地生態功能減少，城規會才會批准發展計劃。

不少已建成的濕地緩衝區發展項目，當初為符合政府要求，均會作各類生態補償，如建人工濕地等。吳希文擔心，一旦有關用地劃出緩衝區範圍，發展商就可將原有人工濕地改作房屋用途，令濕地生態環境再遭破壞。

他更指出，不能忽視該區多宗申請對生境帶來的疊加因素，「現時環評只會逐個項目研究和考慮，但后海灣一帶濕地緩衝區將面規大規模發展，將有成千上萬單位，但從來無人研究這些建築項目同時造成光害和噪音，會對環境造成多大影響。」

他認為政府應堅守「防患未然」保育原則，在處理環評報告時，全面且宏觀地考慮發展對濕地的影響，以免造成不可逆轉的破壞。

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記者：陳梓蔚

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