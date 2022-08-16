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【消費券1萬】八達通第一階段尾期千元消費券　今日第三次發放

社會 09:05 2022/08/16

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(資料圖片)

第二階段首期消費券已於8月7日發放，不過仍有市民尚未領取第一階段尾數，八達通第一階段消費券的第二期1000元今日（16日）第三次發放，若在6月30日前累積「合資格消費」已滿4,000元，可於今日領取。

以八達通領消費券的市民，若在5月31日之前未累積夠4000元「合資格消費」，須等待下一輪發放，最早一批於今年6月16日領取，最遲可於11月16日領取。

拍卡領券渠道

  • 市民可透過以下渠道以已登記計劃的八達通卡拍卡領券：設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的補貼領取站
  • 7-Eleven、OK便利店、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba的所有分店
  • 設於指定港鐵站及商場的八達通服務站
  • 「八達通」應用程式（在手機拍卡領取）

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責任編輯：余思嵐

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