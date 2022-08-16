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【幼兒染疫】劉宇隆：染疫兒童或出現重症及後遺症　最有效預防方法打疫苗

社會 09:48 2022/08/16

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政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院錄得一宗兒童危殆並出現嘶哮症徵狀個案。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（16日）表示，兩名感染新冠病毒的兒童仍於深切治療部留醫，情況危殆，呼籲家長盡快帶小朋友打新冠疫苗。

劉宇隆接受電台訪問時指，近日已有兩名兒童染疫後病情嚴重，幼童的氣管較窄，發炎令氣管更窄，吸氣時氣管因柔軟而塌下，導致發出嘶哮的聲音，強調患者即使接受足夠治療，百分百復原的機會都較低，可能會出現很多後遺症，最有效的避免方法是打疫苗，若家長應留意小朋友出現呼吸不順等情況，就應盡快求醫。

為何有人染疫後出現嘶哮症，成因不是可百分百掌握，兩個3歲的小朋友，他們完全不同，相信有個人化原因存在，但能做到干預就是打針，家長千萬不要以為香港醫療系統可應付到重症，只要進入深切治療部有足夠治療就能完全復原，機會不是沒有，但愈重的病，完全百分百復原的機率就會愈低

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責任編輯：余思嵐

 

 

 

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