【家長難題】住公屋擁百萬積蓄港媽苦惱　供成績一般女兒留學或作買樓首期

▲ 有港媽苦惱，應以百萬供成績一般女兒出國留學，抑或買樓做首期。

為人父母都想給孩子最好的，盡能力為他們鋪路。有家住公屋的港媽在網上討論區透露，擁有約百萬積蓄，她苦惱應用以供成績一般女兒出國留學，抑或買樓做首期，希望網民家長給予意見。

該名港媽周六（13日）於「親子王國討論區」，以「選擇困難症（出國or首期）」為題發帖文，她分享自己家住實用面積350呎公屋，現有接近100萬元現金。她育有一名15歲女兒，女兒成績一般，性格內向，令她感到憂慮︰

如果真係入唔到香港嘅大學，擔心將來條路好難行，其他家人又俾壓力，究竟應該俾佢出國留學or買綠置居（約250萬）。

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憂女兒將來發展

港媽補充偏向買樓，只因「香港地最緊要有瓦遮頭」，可是丈夫認為她自私，既然有錢可送女兒海外升學，為何不為女兒將來鋪路，「覺得冇張沙紙就係死路一條」。另一方面，她明白綠置居不用100萬首期，但「首期多啲供嘅時候冇咁吃力」，她自言年紀不小，勉強還有能力供綠置居。

我計過如果樓價250萬，借150萬分15年，每月供款大約1萬蚊左右，我年紀唔細㗎啦，盡量唔想拖咁長。

她原打算一直住公屋，只是想到公屋不是自己的，而女兒將來工作後要交倍半租金，現時約$2,900，屆時則要$4,000至$5,000，所以才考慮買綠置居。她坦言在供女兒出國讀書與買樓之間很矛盾︰

擔心將來如果個女做老姑婆起碼有瓦遮頭，淨係搵三餐應該問題唔大卦，又想佢出去見下個世界，真係好矛盾。

網民︰出國唔會變精英

不少家長網民表達意見，大多認為港媽將錢用於買樓，好過供女兒出國留學。有網民表示，「個女成績一般，俾佢去外國都唔會有突破」、「讀書唔好，出咗國唔會變精英」、「如果一鋪清袋就不建議出國讀書」、「留返你自己養老用實際啲」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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港媽最後綜合多位家長建議，打算這兩年寧願花錢讓女兒補習，以令她成功入香港的大學為目標。她明白勉強送女兒去外國入三線大學，認受性或許與副學士沒分別，倒不如把錢留下來，之後作其他用途。

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責任編輯︰王明芳