【明日戰記】古天樂提拔後輩善舉再被宣揚　首映禮親解內地宣傳抹淚原因

由古天樂主演兼監製的香港科幻動作片《明日戰記》將於8月25日上映，昨晚（15日）他現身第四十六屆香港國際電影節的首映禮，席間回應到日前他在內地宣傳電影時，被指因內地票房欠佳而感觸落淚一事。

香港觀眾為了力撐古仔，不少人發聲出帖支持，其中傳媒人「Terry的媒體懶人堂」的專頁，再次講起古仔曾經為電影界及後輩做過的低調善舉。

【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚 古仔：不要讓我覺得是孤獨一個

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花費十年時間、製作費高達4.5億的香港科幻電影《明日戰記》在港上映在即，主演兼監製古天樂近日努力投入宣傳活動，日前在北京的一場放映會中，古仔講到拍攝電影的困難時，一度低頭用紙巾印眼角，馬上傳出他疑因內地票房收益未如理想而感觸落淚。

在昨晚（8月15日），古仔聯同導演吳炫輝與演員姜皓文現身尖沙咀舉行的46屆香港國際電影節，出席《明日戰記》作為開幕電影的首映禮。

對於被指電影故事情簡過於簡單，古仔解釋是因為想電影節奏更明快：「著重的是質素與質量，不想太複雜、扭橋。電影是個3小時的行動，去拯求560萬人，生與死在幾個人身上，就是這樣簡單。」

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當被問之前在內地宣傳《明日戰記》時抹淚，他笑指因當日身處的電影院無開冷氣，及後又再解釋：「電影本來設計我的太太在行動中為我而犧牲，她臨死前叫我照顧女兒，但女兒因為空氣污染患有肺癌，當下一聽覺得好感觸。加上電影花了很多時間去做，希望大家多多支持，跟票房無關係。」

古仔在內地宣傳時曾講到：「凡看過《明日戰記》的都是我老婆」，他解釋因為當日在內地做直播宣傳，下方大部份留言都在叫改他「老公」：「見大家都想做我老婆，那我就說不如去支持我的電影吧。」

再揭好人好事

一向低調行善、全力支持香港電影業的古仔，近日因為嘔心瀝血的作品《明日戰記》上映，再獲不少曾經受過他恩惠的人發聲力撐，其中傳媒人Terry在其專頁「Terry的媒體懶人堂」中再次提及他的親身經歷。

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於2018年曾經在古仔旗下的天下一集團效力過的Terry，提到：「古生成日都出入Office，間唔時我哋會收到Order，希望可以幫手捧一啲藝人，等佢哋多啲行業經驗。而佢想幫嘅，全部都係極極極少人識嘅藝人。而我當時公司都處理過幾次，係古生親自安排的。有一個Artist，直情係古生出錢請做全職，因為演出收入太少，古生唔想佢放棄做演員。嗰位演員，直情唔係古生旗下的。連動作演員，古生都親自安排出鏡機會，因為知打得辛苦又難生活。」

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他續謂：「而頭先講嘅演員，而家已經冒起，甚至紅咗。你話佢有無眼光，我覺得有。有一間幕後公司當時有困難，古生出手相救，經營成本好高，但佢最後決定盡量保持原狀，因為唔想影響工業發展。全部係我親眼見證，報紙無報過，因為古生真係好低調。佢對行業絕對係有承擔，好多演藝界人士出嚟讚佢，我寫包單全部都係自發，係忍唔住讚。一個連Office都想整靚啲畀同事，對台前幕後畀足機會嘅人，幫咁多人追夢，自己想玩一次，點解唔支持？」

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