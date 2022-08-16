【棄置車輛】政府擬立法車輛牌照過期兩年未續牌或取消屬違法　考慮阻嚇性罰款或監禁

▲ 運輸署署長羅淑佩。（資料圖片）

港府展開打擊衛生黑點行動，為打擊有車主隨處棄置車輛，將交由運輸署處理。政府計劃收緊長期未有領牌車輛的規管，如果登記車主在車輛牌照過期後兩年內未有續牌，或取消登記，即屬違法，當局計劃在今年下半年向立法會提交修例建議，預計2024年生效。

運輸署署長羅淑佩接受電台訪問時表示，在現行條例下，如果車主兩年都沒有為登記車輛續牌，只會被取消登記，因此讓一些車主利用漏洞將車輛棄置，當局亦無法追究責任。修例建議可能會考慮提出阻嚇性罰款，以至監禁，期望從根本處理問題，建立車主的公民意識，又指目前《道路交通條例》亦有相關刑罰，立法詳情會與律政司商討。

另外，羅淑佩提到，目前公共道路棄置的車輛中，有八、九成是電單車，當局早前已在公共道路上進行幾次聯合行動，清理全港約1,500架棄置車輛，她相信非法棄置電單車問題，不會等到法例實施才會有改善。

民建聯立法會議員陳恒鑌在同一節目表示，非法棄置車輛問題持續多年，尤其在新界郊區更為嚴重，對社區和環境衛生造成影響，認同當局有修例的必要，希望修例後可做得更徹底，同時認為罰款要有阻嚇性。

陳恆鑌指，在新法例未實施前，當局應盡量清理棄置車輛，亦可令將來的執法工作更容易。至於是否加入監禁等刑罰，陳恆鑌稱《道路交通條例》下亦有監禁刑罰，如果刻意、造成嚴重後果應該判監，但一般情況下應優先考慮先提高罰款。

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責任編輯：李榮忠