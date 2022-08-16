【消費券】今再向約2.9萬成功覆檢市民發首期消費券　秘書處正全力處理餘下覆檢申請

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消費券計劃秘書處今日（16日）會再向約2萬9千名覆檢成功的登記人，發放第一期消費券，有關市民今日會收到相關手機短訊或應用程式推進通知。

當局表示，截至8月13日，秘書處共收到約17萬宗覆檢申請，這些申請主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民，正全力處理餘下的個案，包括查核申請人提交的資料，或聯絡申請人要求提交進一步資料後再作處理。一般而言會在收到申請及相關證明文件後的6星期內以短訊通知覆檢結果。

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責任編輯：余思嵐