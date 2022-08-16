【失去至親】媽媽被癌魔折磨多年痛苦離世　女兒心如刀割：失去人生方向

▲ 善良可以產生巨大的影響。

每一位踏進機艙的乘客都帶着不同的心情，有人輕鬆愉快、有些心事重重。

作為空姐，當乘客板起臉孔對着我，一般我都不會太難受，因為知道一定不是我的服務不好，是乘客可能遇上了一些煩心之事，有苦自知，淚往心流。

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某航班上，A女士注意到身旁的年輕女孩乘客很沮喪，於是主動作出了解。

「你還好嗎？」「不好。我的媽媽剛離世。」語音未落，淚已爬滿臉。A女士溫柔地遞上紙巾，輕拍安撫伏在摺桌上失控抽泣的女孩。一會兒後，女孩冷靜下來。

「我能為你幹甚麼事嗎？」「沒有，感謝你的關心。我媽患了癌症多年，康復後又復發，最後醫生說她只有半年壽命，她卻勇敢努力活了一年。看到她一次又一次被病魔折磨，我心如刀割，不忍心她繼續受傷受苦多一天；但她走了，我猶如斷綫風箏，失去了人生的方向……」A女士用心地聆聽女孩的分享，悄悄地作心靈支援。

趁着女孩離座上洗手間，A女士走到廚房。

「空姐，坐在26A的女孩剛喪母，心情非常低落。希望你們可以給她額外的關懷和照料，讓她在這個極度悲傷的時刻，找到一份支持的力量。」整個航程中，所有機艙服務員對那位女孩特別照顧呵護，下機前更給她送上一張咭，內裏是每位空姐對她的鼓勵和安慰。那天，她感受到一份特別的幸福感。

善良可以產生巨大的影響。一個微笑、一次聆聽、一份祝福，平平無奇，卻在特別的時刻發揮振奮人心的力量。

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