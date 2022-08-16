【空中趣事】30+女士憂有人打開機艙門意圖不軌 每次坐飛機必須靠近艙門

▲ 《中國機長》劇照。

「海寧，每次乘坐長途飛機，我都覺得很辛苦，尤其是飛機搖晃不穩，我真的很害怕。難道你從來沒有在空中感到害怕？」E太問我。

就算遇到大大小小的氣流，我都不會害怕，因為我相信機師們有能力應付。不過，有時飛機會發出一些奇怪的聲音，若我對此有所懷疑或不能確定聲音的源頭，便會感到緊張憂慮。我會和其他同事討論，嘗試找出答案，若仍然毫無頭緒，便會打電話向機師報告，然後請他們檢查相關位置。

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我認識一個三十多歲的女士，常常擔心有人會在空中把飛機門打開，所以，她每次坐飛機都一定要坐近機艙門，以監察是否有人走近門口意圖不軌。

「一架民航客機有八至十個門口，你能監察多少？」我曾問她。

「除非迫不得已，否則我不會乘搭飛機，太危險了！」

其實，飛機製造商們早已把各種可能出現的人為意外，放進機艙門的設計當中。

隨着飛行高度不斷攀升，飛機內外壓力差異就愈大。要克服內外氣壓差異造成的壓力，成功打開艙門需要的力氣，相等於以一人之力推動一輛滿載貨物的大型貨車。

假如有人天生神力，當他試圖開啓艙門的時候，連接機艙門的警報系統便會立即被啟動，駕駛艙內的機組人員會馬上收到警告，客艙亦會警鐘大鳴，這時機艙服務員必定第一時間將此人制服。

機艙門有沒可能被他弄開？

有這麼一個非常罕見情況。飛行中，機上發生嚴重火警，客艙瞬間煙霧瀰漫。飛機師為了排走煙霧，會先把飛機降至一定的高度，減少機艙內外氣壓的差距，然後機艙服務員推開機門弄出一條小罅隙，讓飛機釋壓放煙。

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