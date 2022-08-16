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【高糖陷阱】孕婦日飲一杯奶茶　抽出奶茶色血液現早產症狀

健康 11:16 2022/08/16

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孕婦日飲一杯奶茶，抽出奶茶色血液，並出現早產症狀。

不少人都愛喝奶茶，但若然飲用過量，隨時有疾病找上門。內地一名懷孕31周的37歲孕婦，每天幾乎喝一杯奶茶，檢查時發現其三酸甘油脂嚴重超標，出現早產症狀，抽出來的血液呈奶茶色。

根據內地傳媒報道，廣西醫科大學第二附屬醫院內分泌科近日接收一名從產科轉介的37歲孕婦，她懷孕31周，出現了早產症狀。據化驗結果顯示，其甘油酸酯達到14.5mmol／L，最高達到過269mmol／L，遠高於健康水平的1.7mmol／L以下。

而患者的靜脈血放置後，更呈類似「奶茶」的顏色，脂肪和糖囤積在血液中，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成了奶白色。

醫生了解後得知，這名孕婦每天都會喝一杯奶茶，不時更會吃雪條。該院分泌科副主任潘海林指出，「這些食物含糖量較高，還有我們日常食用的動物內臟、肥肉、高湯都含有較高的脂肪含量，所以病人合併有糖尿病、妊娠糖尿病、高血糖多種疾病。」

另一方面，三酸甘油酯過高有機會造成動脈粥樣硬化，亦可能會引起冠心病、胰腺炎、腦梗等疾病。

據央視網報道，有專家提醒一杯約500毫升的奶茶，白砂糖含量可達到30至40克，個別甚至高達70克左右，飲用一杯便可能超過一天糖的推薦攝入量，對身體有害。

【同場加映】常吃高糖食物　易增患胰臟癌風險

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醫生：牛奶血可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生曾接受TOPick訪問指出，不少港人出現「牛奶血」問題，原因是他們吃得太肥膩，令原本呈半透明金黃色的血槳和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液三酸甘油脂過高可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

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責任編輯：羅嘉欣

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