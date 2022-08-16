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【昏迷女童】天瑜臥床2年繼續學習　爸爸上載成績單期待女兒回家

健康 11:18 2022/08/16

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周父上載成績單期待女兒回家唱歌說故事。(天瑜醫療事故關注組)

7歲女童周天瑜在2020年5月因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今逾2年，為了迎接天瑜即將回家，周父近日除了密鑼緊鼓為女兒佈置新家，又日以繼夜在醫院操練照顧女兒的手法。

儘管如此忙碌疲憊，但周父仍不忘記女兒的學業，昨天更上載小天瑜的學習表現評核，坦言收到「學校的成績報告」後，心情受到相當大鼓舞，因「更加肯定，天瑜是還會對外界的剌激有著很多的反應……」，期待著她回家後，每天都要給她唱歌講故事！

最新影片:

天瑜爸爸昨日（15日）在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」再更新消息指，雖然女兒長期臥床，但其實即使天瑜她在醫院留醫的時候也會上課學習，亦因此收到了紅十字會醫院學校的成績報告。

看了後就更加肯定，天瑜是還會對外界的剌激有著很多的反應……
等她回家後，每天都要給她唱歌講故事！

在成績報告的學習表示及建議一欄指「天瑜喜歡聽音樂」，每當播放音樂時，即使睡著，但眼球仍會有輕微「郁動」。又指老師扶著她手臂玩樂器時，會感到她的緊張，因她的小手臂會有所震動。但老師閱讀故事時，天瑜的集中力則較短。校方指，由於天瑜對音樂及聲音較敏感，因此建議多播放兒歌，尤其與數字有關的，讓她聆聽之餘，又能接觸更多相關課題。

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責任編輯：羅嘉欣

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