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【暫緩退出】陳百祥自揭繼續做主持原因　阿叻過往獲志偉阿倫借錢幫忙

娛樂 11:40 2022/08/16

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陳百祥（阿叻）早前現身《答得快好世界》錄影時，自爆今次將為自己最後一次主持節目，並表示不排除會到大灣區轉行開老人院，消息一出即令網民討論。

不過在昨日（8月15日），叻哥再現身籌款節目《 善心滿載仁愛堂 》記招，他接受TVB娛樂新聞台主播訪問時，就自爆自己「反口」，將再會主持節目，表示原因是要「還人情債」！

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為還人情債

叻哥早前表示完成是次慈善騷後會退居幕後，他在訪問中自揭自己出爾反爾：「講完之後，曾生（曾志偉）打畀我，佢話你唔係吖嘛，我做咗TVB，你先話你收工。」

他續說：「其實我欠曾生一個好大嘅人情，唔係好多人知，喺08年金融風暴時，佢係幫咗我好大嘅忙，咁呢個我諗佢可能都唔記得，但我自己喺心裡面會知。」他指志偉請他要至少再於今年做主持，但未有說明是那一個騷。

他也指未來的工作量也不會多：「我一路都係享受人生，你唔好話，做司儀都有壓力，唱歌都有，但對我嚟講已經係好輕好輕，我直情係enjoy life，好享受喺娛樂界做呢一樣嘢。」

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獲志偉阿倫借錢

志偉當年就是終止自己的定期存款，向叻哥借出8、9位數字，叻哥並於1、2星期還清。至於叻哥的另一位好友「校長」譚詠麟（阿倫）同樣有義氣，阿倫曾借出3萬元予叻哥，當時正正等同於港島區豪宅的首期。

三人向來老友鬼鬼，同為香港明星足球隊成員，有參與友誼賽、慈善活動，叻哥、志偉過往又不時一同擔任大騷司儀。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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