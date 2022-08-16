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【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚　屢傳婚姻出現問題關係破裂

娛樂 10:49 2022/08/16

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王浩信（Vincent）與陳自瑤（Yoyo）一直傳夫婦二人關係出現問題，惟雙方從未有直接回應破裂關係的傳聞。

而近年夫婦事業各有發展更是少有接觸機會，Yoyo在今年4月首當女一主演TVB劇《婚後事》，至於Vincent主攻內地市場發展。

在今日（8月16）有雜誌封面報道，指Yoyo同Vincent已正式離婚，結束即將11年婚姻關係。同時更有指Yoyo要接受另類療法抒解負面情緒，至於Vincent寄情工作，更指他大展拳腳開經理人公司，簽約曾代表香港參加奧運劍擊運動員余繕妡。

不過二人今次正式離婚的傳聞，各自都未有作出回應。

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二人少公開交流

Vincent與Yoyo在2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒王靖喬。

婚姻初期經常夫婦檔出現公開場合，可是近年多次傳出因為Vincent異性緣旺導致二人關係欠佳ZD1事實他們近年不但沒公開放閃，甚至同時出席同一場合也不合照，而且各自社交平台也沒分享對方的照片等。

在2021年，王浩信於《萬千星輝頒獎典禮》憑《踩過界II》再度成為最佳男主角兼大馬視帝，可是他在台上向太太Yoyo致謝時，她卻被鏡頭捕捉到她毫無表情零反應，事後Yoyo的冷表情成熱話。

到今年，Yoyo奪《萬千星輝頒獎典禮》女最佳配角致謝時，表示「多謝所有屋企人」而沒有提王浩信的名字。在典禮翌日，她發長文寫得獎感言，也沒有提及丈夫。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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