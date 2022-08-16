報告 -【TOPick 好物試用】KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜(價值$220)(70份)

試用專員：YAN

KANEBO SCRUBBING MUD WASH

係日日用都可以嘅潔面護理產品

我最鍾意佢有2個方法用

其一 濕潤面部 用適量嘅份量放於掌心 然後將磨砂顆粒均匀推開 加溫水搓出泡沫 於面部塗抹 再以清水沖乾淨即可 好方便 用後感覺起泡效果不錯 陣陣清新花果香味 洗完面不會太繃緊 唔算太乾

其二 可用作重點清潔某特定位置護理 每星期一次 直接塗抹要清潔嘅地方 敷佢一點時間 然後加溫水起泡 再清潔乾淨 效果特別明顯

因為包含摩洛哥熔岩泥成分 以及磨砂顆粒 所以輕易吸出毛孔污垢 深層清潔老化角質

用後感覺良好 回購必備之選

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Lam Sze Man

我一直十分重視潔面的程序，尤其日間需要化妝，卸妝後能徹底清潔面部毛孔對於我來說極為重要。



試用這款「KANEBO SCRUBBING MUD WASH 清爽礦物泥洗顏霜」後，發覺它有幾個吸引我的地方，包括用後面部皮膚非常清潔，洗顏霜內裡磨砂粒粒的比例也十分適合我，於清潔面部後，能保持皮膚嫩滑。另外，值得一讚的是這款潔面產品在使用時散發著微微的茶花、鈴蘭和玫瑰香氣，讓我十分享受輕鬆潔面的一刻。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Sophia

第一次使用Kanebo既洗面產品，慣性先開蓋聞聞味道，淡香味感覺清新，不太濃烈，非常討人喜愛！洗顏霜屬於泥狀，建議必須要先濕水才使用，由於試用時想好好看清楚磨砂粒子大細所以在沒有加水的情況下可以看到粒子幾乎微細得肉眼看不見，對於敏感皮膚的我最怕磨砂粒子過於粗大而導致泛紅敏感，Kanebo此款洗顏霜粒子微細，性質較溫和，而且用後皮膚不會感覺繃緊，不過保濕效果一般，比較適合夏天使用！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Iman Lau

很高興可以被抽中，試用到Kanebo 清爽礦物泥洗顏霜。包裝是黑色牙膏裝非常優雅。

而且份量非常多很重身，足夠可以在油脂分泌旺盛的夏天，不省量地使用。擠出來是淡啡色，質地有點黏，

根據說明書上的使用方法。除了可當日常潔瞼外，還可以在油脂分泌比較多的面部位置，

塗比較厚一點，等待幾分鐘，當深層清潔面膜使用。洗顏霜中含有磨砂，質地細滑，加水後容易起泡。

用後皮膚立刻感到有如大掃除後的清潔狀態。這真是一款非常好用的潔面產品！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Tiffany

試用過後，感覺能深層清潔老化角質及毛孔污垢，還原淨透、柔滑明亮的美肌。潔面後清爽不繃緊，適合我每天使用。黏膩的膏體混合清水後，能快速產生柔軟的泡沫，使污垢浮出，瞬間釋放肌膚。亦可以濃密的泡沫實現泡沫潔面。真係非常乾淨又好用！多謝Topick抽中我，令我能夠試

▼ 點擊圖片放大

試用專員：eling chong

這個洗面好用，用後皮膚水潤白又滑又彈，清爽又不黏立，夏天用就最岩

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Chiba Mamoru

FEEl到可以為皮膚注入豐富的礦物質，係使皮膚回復活力及潤澤的要素, 有效並溫和地吸附肌膚表面的多餘油脂，同時為肌膚注入礦物泥以推動皮膚更新, 輕輕一推，肌膚即時展現最佳無重無瑕狀態，以後影相唔洗Filter都可打造零毛孔自然素顏，放膽去美麗！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：YEE MAN WONG

近呢個幾月真係熱到癲，一出街唔夠十幾分鐘就已經成身都濕哂，成塊面都係面油同汗水，feel到毛孔都透唔到氣！多謝 TOPick 選中我參與試用 KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜。佢泥乳狀嘅質地+磨砂粒子有效幫肌膚清除角質、油脂污垢，而且清爽不繃緊，舒適感和潔淨感都 level up！有咗佢這個夏日可以清爽舒服的過！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：KKris

KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜好好用，夏天容易出汗出油，用洗顏霜加水起泡，再加上洗顏霜本身附有磨砂粒子，泡泡加磨砂洗面非常乾淨，最驚喜是洗完面完全不會覺得太乾，洗顏霜含有玫瑰果油及甘油，能令皮膚保持滋潤，用後覺得絕對是一支非常好用的洗顏霜

▼ 點擊圖片放大

試用專員：April Chan

還蠻好用的喔~~有點出乎我意料之外...帶有一點點淡淡的香味～而且味道我很喜歡

大概只需要紅豆大小就可以，足夠可以把臉洗得很乾淨，洗完也不緊繃～用量也很省～算是很不錯的洗臉產品

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Lam Po Mok

收到KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜，第一時間開盒試用，首先嗅到一陣香味係綠茶清香，試上手的感覺似花生醬濃厚，有少許薄薄的砂感不會太粗糙！按盒中說明指示乾涂搽上臉等三十秒，加水在臉上起泡洗臉，清洗要一段時間，洗完後覺得臉部細緻不會太乾夠清爽細滑不錯！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Lee Lau

收到了KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜，試用了幾天，都是在晚上用的，首先質地粘膩的膏體， 在與清水混合後能夠產生柔軟蓬鬆的泡沫， 使用時有濃密泡沫，實現泡沫潔面。過完清水之係，面部沒有繃緊的感覺，反而仲覺得面部充滿水份感覺，感覺有效清潔及黑頭，非常好用。因為經常戴口罩好多以前用開嘅護膚品及潔面產品都已經唔啱用，但係這個KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜清潔乾淨面部之餘，皮膚亦都唔會有負擔，十分推介在夏天使用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Crystal C.

多謝TOPick 和 Kanebo 抽中試用 Kanebo 清爽礦物泥洗顏霜。呢支洗面膏係淺啡色礦物泥，可以打出又濃密又細緻的泡泡，洗起來好舒服。洗面膏有磨砂顆粒可以去角質，又能吸油、令毛孔變乾淨、令粉刺浮起來、帶走老廢角質和死皮，用後皮膚即時變得又乾淨又滑溜，出油量會減少，幫助延緩出油，覺得非常適合油性和混合性嘅皮膚，大推！！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Sky Cheung

試用了Kanebo 清爽礦物泥洗顏霜幾天，肌膚好像真正沖左涼。感覺到清爽礦物泥洗顏霜真的能吸附多餘油脂、深層清潔老化角質及毛孔污垢，

洗面體加少量清水後，很快就產生柔軟的泡沫，清潔整個面部後。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：alice kwan

KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜用家體驗心得：今次很感欣有機會試用KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜，疫情兩年多以來因為長期戴口罩不用化粧,就疏懶了為肌膚進行深層清潔，已經很久沒有用磨砂類潔面產品。先將約2 cm左右份量的KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜加少許水至起泡，慢慢用手將磨砂粒均勻推開至全面，很快速就能揉出輕盈泡沫，質感濃密柔軟。用水沖洗乾淨後，感覺這些藴含摩洛哥熔岩泥成份的磨砂粒能夠深層清潔老化角質及毛孔污垢，泡沫使污垢迅速浮出，令肌膚瞬間變得淨透輕盈，但又唔會好似其他磨砂潔面產品會令皮膚很繃緊，肌膚仍保持水潤柔滑的狀態，所以我會每日都用KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Ho Peggie

用了三天后，感覺效果不俗，質地濃厚而多泡又易推開，能輕易去除面部多餘油脂，做到深層清潔，去除老化角質、去除毛孔污垢的效果，潔面後感覺清爽不繃緊，能保持水潤肌，皮膚回復白滑光澤，性價比高，我也推介了給家人朋友使用

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Janet Wong

這款洗面乳很適合混合肌膚、油性肌膚，洗完臉不會很乾性質溫和，洗完感覺臉上表面超級輕鬆、乾淨、舒服，臉表面上好像有一層保濕滑順薄膜。洗面乳內含有顆粒，慢慢按摩可以帶走面上污垢。每當我洗澡前我都會將它薄敷5分鐘然後洗掉，粉刺就輕易除去，每天使用皮膚也不會越洗越乾，適合每天使用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Monica Mok

本人屬於混和性皮膚，T字位易出油，但兩頰又易乾燥，水油平衡極不穩定，尤其在炎夏更加難攪。我相信KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜會是我的夏日必備潔面恩物。首先，其熔岩礦泥能仔細清除毛孔污垢、皮膚上的多餘油脂及日常化妝品殘留物。此外，成份中的磨砂顆粒還能深層清潔老化角質，達到深層清潔及去角質的效果。最重要是，潔面後感覺清爽而不緊繃，用後皮膚散發光滑透亮感，再配上淡淡的花香味，令日常潔面都變成很治癒紓壓的事。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：ling cheung

有淡淡的玫瑰香，令人好舒服。佢質地係淡粉紅的泥狀帶有磨砂顆粒，只要加少少水就可以搓出好細緻又軟棉棉嘅泡泡，可以徹底潔面仲可以去角質。用完佢洗面後，感覺皮膚滑左，膚色比較光亮，好似幫自己去左層死皮。喜歡佢清爽又有水感，好適合我混合性皮膚，唔會令面部比較乾的位置變得繃緊，反令皮膚充滿水份，迅間漲卜卜同有彈性，效果好滿意。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Dorothy Chan

平日返工，放假就返另一份工(湊住隻化骨龍)，完全偷唔到時間去做facial，啲毛孔藏晒污垢，磨砂產品又唔可以日日用，加上長期戴口罩，搞到啲皮膚愈來愈慘不忍睹。今次有機會試用［KANEBO清爽礦物泥洗顏霜］真的很～興奮～

第一次用，需要稍稍用力唧出來。本身對SKINCARE產品香味敬而遠之，總覺得香氣只不過係掩蓋化學產品氣味嘅一種小把戲。但今次我要打倒昨日的我，因為我超喜歡KANEBO清爽礦物泥洗顏霜嘅香氣！係好清香嘅花香味，估計係Jasmine味？喜歡嘅程度係，如果香水有呢種氣味，我會買！

打圈推開洗顏霜，feel到有細細顆粒，隨著手指打圈動作，顆粒慢慢化開，我尤其喜歡喺鼻、下巴呢啲最污糟位置卒啲洗顏霜顆粒，感覺可以加強清潔。

過水洗淨後，完全無乾爭爭繃緊感覺，嗯，呢點好重要。作為一個繁忙老母，回家沖涼洗臉後，好多時都被家中小魔怪召喚“媽～媽～”，無機會靜靜地坐低護膚(哭)。曾經就用過令皮膚又乾又掹掹緊嘅洗臉產品，洗臉後揸唔切cream，搞到好乾，起晒白色皮屑。

本人對洗顏產品包裝係零要求，但收到產品時發現是黑色包裝，心裡還是暗喜了一下。因為相比充滿少女心包裝產品，逼迫零護膚習慣嘅老公齊齊用洗顏霜清潔，佢會更易接受黑色包裝(笑)。

坦白講，單單使用一件洗顏霜產品無法比擬去美容院做深層清潔facial嗰種爽。就以日常清潔嘅功效來評論，我對KANEBO清爽礦物泥洗顏霜就非常滿意。

收工除口罩準備洗臉，污糟到無朋友,仲有啲紮根喺毛孔深處嘅污糟嘢，但已經乾淨咗好很多

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Yuen Ying Yu

多謝TOPICK比我試到清爽礦物泥洗顏霜,我喺每日瞓覺前都會用潔面,用咗呢款清爽礦物泥洗顏霜吸咗好多多餘油脂仲有老化角質同埋毛孔污垢,令塊面清爽光滑,冇咁多污垢喺塊面度,仲好容易使用,只係加少量清水,就快速產生濃厚的泡沫。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：mingleeco

蘊含摩洛哥熔岩泥成分，磨砂顆粒幼細易溶解. 質感輕盈. 不傷肌膚. 敏感肌適用. 有效吸附多餘油脂，深層清潔老化角質同毛孔污垢，黏膩既膏體混合清水之後，能快速產生柔軟既泡沫，使污垢浮出，做到深層清潔效果. 洗完面後非常清爽而不會繃緊. 肌膚變得柔滑剔透有光澤

▼ 點擊圖片放大

試用專員：sandy93820

Kanebo清爽礦物泥洗面膏，如同其名稱一般，用後清爽潔淨，瞬間感覺皮膚油脂洗淨，更亮白了一度。淺棕色的洗面膏有淡淡花香味，只擠出了少許，加清水在手上搓成起泡狀，泡泡的質感已是豐盈綿密。潔淨時泡沫內的磨砂粒粒，有助清洗面上黑頭粉刺，使用後面上的毛孔略有收細。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Cheung Cherry

喜歡KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜帶有清新香味，洗面的數分鐘時間頓時讓我心曠神怡。欣賞它能產生濃密泡沫的效果，總覺得能起泡的潔面產品才能把面上的污垢徹底清潔。此外，磨砂顆粒讓我能深層清潔老化的角質層和徹底清潔毛孔污垢，尤其適合炎夏還整天戴著口罩把汗水及污垢長時間困在口罩下的日子使用。使用後，果然名副其實如其產品名稱一樣，感覺相當清爽。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Annie Ong

Kanebo清爽礦物泥洗顏霜蘊含摩洛哥熔岩泥成分，以及容易崩解的磨砂顆粒。輕盈吸附肌膚般的礦泥觸感，質感於潔面過程中分三階段【濃厚>輕盈>泡沫】 變化，深層清潔老化角質及毛孔污垢，還原淨透、柔滑明亮的美肌。潔面後清爽不繃緊，適合每天使用。黏膩的膏體混合清水後，能快速產生柔軟的泡沫，使污垢浮出，瞬間釋放肌膚。亦可以濃密的泡沫實現泡沫潔面。

本人連續使用2天，早晚各一次用大約2cm左右塗抹於面部，泡沫豐盈，用後瞼部清爽乾淨，感覺良好，沒有崩緊情況出現，亦沒有敏感情況出現。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Wong Wing Chow Sydney

當我一試Kaneba的洗面膏感覺比想象中，可能之前用的質素參差和低，它很易推，當塗一少少面上加點水便出很多濃厚绵密的泡沬，輕鬆帶走面上污垢及死皮，肌膚即時變得滑溜，有效改善口罩肌帶來粗糙問題，令之後塗上護膚品時更貼更入收。雖然初初有點红，可能轉了另一隻牌子，皮膚要時間適應，及後很快便正常，而且没有緊鏰，亦有清爽的感覺，用過三天後也令我察覺它有效地徹底清除鼻上的黑頭，毛孔污洉，角栓及老化角質，給予肌膚保濕滋養的效果。其實，最令我滿意是它利用摩洛哥熔岩泥帶走多餘皮脂，老化角質和污垢，加上又能釋放肌膚壓力，顿然好像輕飘飘的感覺，很自然舒服，暗沉無光和油膩膩的面珠也没有了，今次我也極力推薦我的姊妹買來用，有意想不到的效果和滿意。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：chinesepein

這款KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜既可以當普通洗面膏又可以做清潔面膜，適合唔同需要。平時晚間洗面，因為全日戴口罩形成密閉空間，皮膚溫度升到易出油，好容易堵塞毛孔，特別適合用上KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜洗面，泡泡綿密質感輕盈，輕鬆洗去面部及頸部的油脂污垢，加上細小磨砂顆粒，有效溫和帶走老廢角質，毛孔通暢，洗完皮膚柔滑又不會乾爭爭；另外深層清潔快靚正，只要在濕闊面部薄搽一層，重點照顧T字位，等上5分鐘然後洗去，輕鬆除去粉刺，令毛孔回復收緻平滑。特別適合夏天使用☺️

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Ida Ng

今次試用日本Kanebo 清爽礦物泥洗顏霜，Kanebo係我認識已久嘅日本品牌，雖然我平日有點怕使用礦物泥類的產品，但係佢這個礦物泥洗顏霜確實令我礦物泥產品有所改觀。

質感：細滑薄透、呈淡泥黃色、幼滑磨砂小顆粒

氣味：清新淡香

使用方法簡單，首先濕潤面部，擠出大約2cm份量，避開眼周位置於整個面部塗抹。以手將磨砂顆粒均匀推開，添加少量清水搓出泡沫，之後以清水沖洗乾淨。

我怕用礦物泥的原因主要係怕用完之後皮膚會太乾失去水份，但係日本Kanebo 清爽礦物泥洗顏霜用完之後皮膚都仲係保持到個濕度同柔軟度，沒有繃緊嘅感覺，佢嘅磨砂顆粒將皮膚內嘅污垢推出及洗淨，亦防止黑頭同粉刺形成！皮膚用後感覺柔軟給能夠保持濕度，要知道如果皮膚越乾燥就會越快老化，所以保持皮膚濕度係保持年輕的一個重要元素。

Kanebo 清爽礦物泥洗顏霜能夠清潔皮膚又做到保持皮膚濕度，我覺得很好和很適合我使用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Venice Tai

Kanebo 係日本化妝品牌，係美白的研發方面，居業界重要地位。Kanebo 主張護膚要適齡、適肌、適品，精細區分出不同效能的系列，呢個清爽礦物泥洗顏霜就啱晒我！入邊有好多磨砂粒粒，質地比平時既潔膚產品濃厚，但容易推開，一邊清潔一邊磨砂，呢個二合一功能好方便，唔使去做facial都可以做到深層清潔！仲有個摩洛哥熔岩泥，入邊有好多礦物質，可以美顏護膚，不過洗完面記得用埋佢哋Kanebo嘅爽膚水，做好清潔&保濕，趁住後生就要做好保養皮膚，如果唔係就好容易顯老！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：FUNG P.S

我嘅膚質屬於混合肌，而夏天容易臉帶油光。KANEBO Scrubbing Mud Wash 洗顏霜味道芳香怡人，容易使用，用後清爽不繃緊，有效深層清潔老化角質及毛孔污垢，令我愛不釋手。這款洗顏霜很適合在夏天使用，臉部及 T 字位容易有油光及污垢問題，加上戶外必須戴口罩，好容易有口罩肌，所以 KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜值得推薦使用

▼ 點擊圖片放大

試用專員：CHI HANG TANG

今次我很榮幸能夠有機會試用Kanebo洗面膏，將礦物泥搽在掌心搓勻，第一樣給我感覺起泡效果幾好及易推，並將濃密泡沫於面上，首要就要加適量水，頓時令我感覺塗上一層面膜，期間我全面範圍不斷重複打圈按摩方式大概三分鐘，磨砂粒狀會吸走多餘油脂，尤其我感覺自己毛孔粗大，完全好順滑舒服，洗完面完全沒有乾及繃緊，仍然好水潤亮澤，清潔感很強，猶如死海泥面膜般吸走面上污垢，試用過後必定會推薦身邊朋友或讀者購買此產品，因為比較我以往用過其他牌子洗面膏經驗，用後皮膚很乾，但呢個洗面不但有這個情況。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：mung_ching

KANEBO清爽礦物泥洗顏霜幫我溫和清潔面部肌膚，本身係濕疹肌，皮膚好易敏感，所以多數都用清水洗面，但夏天真係唔夠，岀油岀汗又生粒粒，用左呢支洗面，泡泡細滑又補水，真係好岩我，用完一定會回購

▼ 點擊圖片放大

試用專員：stcc1001

試過KANEBO 呢支清爽礦物泥洗顏霜真係爽到爆，除咗幫我控油去污之外，入面嘅磨砂顆粒仲好似幫面部做咗一次massage，將毛孔污糟嘢推走晒，清爽度100分。未試過一支洗面膏可以咁夾，我一定會繼續支持。