【MIRROR成員】MIRROR休團兩個月損失逾千萬？　姜濤錄英文歌攻美計劃暫時擱置

▲ 姜濤錄英文歌攻美計劃暫時擱置。

MIRROR於上月舉行紅館演唱會，惟在7月28日舉行的第4場演出中發生意外，舞台上方一塊巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU。

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損失逾千萬

事故發生兩星期多，大會主辦單位大國文化及MakerVille在8月12日發出聲明，指經過與MIRROR的溝通後，理解各成員均需要時間和空間去調整身心及疏理情緒，決定暫停MIRROR於本月及下月的公開活動，但又強調「不代表MIRROR 12子會就此停下來」。

MIRROR停工兩個月，音樂演出、品牌活動、廣告、商演等全部延期，保守估計損失超過千萬元。

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開拓海外市場

MakerVille一直有望將MIRROR打造成「港版BTS」（防彈少年團），當中人氣王姜濤為「先頭部隊」，有指已獲音樂人為其度身訂造一首英語歌曲，助姜濤衝出香港向海外巿場進發。

有指姜濤錄唱的英文歌交由SONY負責發行，似乎有意向歐美市場進發，原定新歌於下月或10月推出，可是紅館意外發生後，計劃被迫擱置。

▲ 姜濤錄製英文歌的攻美計劃被迫擱置。（Instagram圖片）

其實拓展海外市場早已有迹可尋，去年姜濤和「教主」Anson Lo（盧瀚霆）參演台灣劇集《超感應學園》；今年5月姜濤遠赴美國為已移居當地的俞聖儀執導的台灣電影《我的天堂城巿》拍攝；原本12子今個月會踏上日本東京大型音樂祭《SUMMER SONIC 2022》舞台演出，可惜意外後決定辭演，未能衝出香港。

姜濤與阿Jer（柳應廷）合演的電影《阿媽有咗第二個》早前已入圍「第十七屆大阪亞洲電影節」競賽項目，二人雖然未能出席宣傳，不過沒有影響電影本身的魅力，票房報捷，開畫4日破1,000萬票房。