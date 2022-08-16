【檢疫酒店】逾4萬境外新生來港難覓酒店　議員倡增「來港易」名額兼啟用閒置隔離設施

▲ 逾4萬境外新生來港難覓檢疫酒店，議員倡增「來港易」名額兼啟用閒置隔離設施。（資料圖片）

臨近新學年，立法會議員（選委會）周文港稱，收到八大校長會的反映，指今年有逾4.1萬名來自海外及內地的新生，「3+4」方案實施後，對檢疫酒店的需求仍然高企，令部分學生入境本港有困難，建議港府增加「來港易計劃」名額至與「回港易計劃」一致，並啟用現時閒置、分別位於的新田及港珠澳大橋香港口岸人工島的隔離設施讓他們接受隔離，短暫解決外地學生需要的同時，也可避免加劇檢疫酒店房間供應緊張的問題。

周文港今（16日）在電台節目表示，近日收到八大校長會的反映，有超過4萬名境外新生今年來港讀書，包括近3萬名內地生，及1.2萬名海外學生，有一部分學生來港出現困難。他解釋，「3+4」方案實施後，檢疫酒店的供應較以往鬆動、流轉率快，但佔用率不變，加上近日出入境量都有所增加，要預約到檢疫酒店仍然不易：

第八輪的檢疫酒店房有68間酒店參與，提供超過2.3萬間房，流轉率會快咗，但唔代表佔用率低咗，因為由近期本港起飛嘅航班當中，戴客量都較早前多3倍，加上現時是出入境高峰期，多咗人出去亦會影響返嚟隔離設施的嘅供應。

現時在「來港易計劃」下，非香港居民如在入境香港當天或當天之前14天不曾到過香港、廣東省或澳門以外的其他地區，以及高風險地區，在網上預約後，經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸免檢疫來港，但兩個陸路口岸每日名額為1,000人。

周文港說，相關計劃名額不足，建議與「回港易計劃」看齊，增至分別3,000人及2,000人，如計劃擴展至機場使用將更好。他補充，來港易的適用範圍應調整，只要申請人是從內地低風險地方來港即可申請。

他又建議政府啟用現時閒置、分別位於的新田及港珠澳大橋香港口岸人工島的隔離設施讓他們接受隔疫，短暫解決外地學生需要的同時，亦可紓緩檢疫酒店房間供應緊張的情況。

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記者：陳麗娜