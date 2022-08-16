  • 29°C
香港時間 : 2022816日 (週二) 11:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串謀詐騙】63歲被告涉假結婚搏五萬元報酬　被控串謀詐騙判囚18個月

社會 11:01 2022/08/16

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

（資料圖片）

一名香港居民被控一項串謀詐騙罪，昨日（15日）在沙田裁判法院被裁定罪名成立並判監禁18個月。
 
入境處專責調查組在調查一宗懷疑假結婚案件時，發現63歲的被告涉嫌與一名內地居民假結婚。被告在警誡下承認在中介人的安排下與內地居民辦理假結婚，以收取港幣5萬元為報酬。
 
當局指，干犯串謀詐騙罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。而根據《入境條例》第42條，任何人士如向入境處職員作出虛假陳述或申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪。任何人士為促致達成婚姻或取得關於結婚的證明書或許可證，明知而故意作出虛假誓言或作出或簽署虛假聲明乃屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁7年及罰款。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

罪行 罪案 結婚 入境處 沙田 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【消委會】19款口罩不符過濾效率聲稱　「CASETiFY」含菌量超標逾6倍
10:00 2022/08/15
【消委會】19款口罩不符過濾效率聲稱　「CASETiFY」含菌量超標逾6倍
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人
14:19 2022/08/15
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人