【串謀詐騙】63歲被告涉假結婚搏五萬元報酬　被控串謀詐騙判囚18個月

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一名香港居民被控一項串謀詐騙罪，昨日（15日）在沙田裁判法院被裁定罪名成立並判監禁18個月。



入境處專責調查組在調查一宗懷疑假結婚案件時，發現63歲的被告涉嫌與一名內地居民假結婚。被告在警誡下承認在中介人的安排下與內地居民辦理假結婚，以收取港幣5萬元為報酬。



當局指，干犯串謀詐騙罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。而根據《入境條例》第42條，任何人士如向入境處職員作出虛假陳述或申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪。任何人士為促致達成婚姻或取得關於結婚的證明書或許可證，明知而故意作出虛假誓言或作出或簽署虛假聲明乃屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁7年及罰款。

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責任編輯：余思嵐

