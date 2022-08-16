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【白色強人II 】張曦雯與郭晉安上海街頭雪景戲勁浪漫　秦沛專程探兒子和徒弟班

娛樂 12:23 2022/08/16

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這場雪景戲又真係好浪漫！

TVB近日熱播中劇集《 白色強人II 》播得如火如荼，近日劇情更講到唐明 ( 馬國明飾 )跟蘇怡 ( 唐詩詠飾) 的感情出現暗湧！事緣蘇怡於救援期間遇嚴重意外，要進行人工流產手術，導致胎兒不保。

身為其好姊妹的Yan（張曦雯飾）與YT（郭晉安飾）當時正身處上海為其草案而與世衞組織開會，當Yan得悉蘇怡發生意外後，立刻心急如焚趕着回港，最後YT拉着Yan在上海街頭的場口突然下雪，場景非常浪漫。

【白色強人II】蘇怡狠心飛唐明被批不合理　唐詩詠撰文解畫：傷口癒合需要時間

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原來劇組特意為這幕戲製作人造雪景，增添浪漫氣氛，而拍攝這場戲時更獲秦沛（Paul 哥）探班，安仔及Kelly看見Paul哥都表現興奮，安仔說：「同Paul哥好耐冇見」，隨後三人當然有拍照留念，認真開心！

二人分別曾與Paul哥合作

其實安仔及Kelly與Paul哥曾有合作，二人都分別與對方有過「特別關係」，前者曾演他的兒子，後者則演其徒弟。

安仔與Paul哥在劇集《阿旺新傳》合作，二人在劇中演兩父子，當時他們演繹的父子情感動萬千觀眾，至今仍令人留下深刻印象。

好開心呀！

至於Kelly則與Paul哥在劇集《踩過界II》合作當師徒，劇中二人有不少對手戲，難怪戲內戲外都建立了深厚感情，當時Paul哥煞科時，Kelly受訪時表示非常不捨秦沛：「好珍惜同Paul哥合作，佢同我分享咗從演多年嘅笑話同故事，每日從佢身上學到唔少嘢。」

而Paul哥坦言煞科有開心亦有不捨：「開心拍完一套劇，對上一次幫TVB拍劇超過10年。有個咁靚嘅徒弟，就當然會唔捨得。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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