【危險動作】北角工人零裝備高樓外工作　街坊憂生意外：見到都戥佢驚

▲ 北角有工人零安全裝備，在高樓大廈外工作。

職業安全意識十分重要，日前有市民發現，有工人在北角一幢大廈外工作，全身沒有配戴任何安全裝備，雙腳更踩著兩部冷氣機，稍一失重心，恐引發嚴重意外事故，引來網民狠批欠缺安全意識。

最新影片：

據Facebook群組「北角有樂」，有網民上周六（13日）發帖，從上載的照片可見，一名男子在樓高數層的大廈外工作。大廈並無搭棚架，男子也沒有戴上安全帶，僅腳踩兩部冷氣機，看起來相當危險，令發帖者也不禁表示：

見到都戥佢驚！一啲安全設備都冇，唔想做目擊證人！！

帖文引來網民議論紛紛，有網民認出涉事大廈是北角一幢大樓，點擊睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

勞工處設空調設備工程安全指引

根據勞工處指引，任何高處工作包括安裝空調設備，需在大廈外牆搭建懸空式棚架，並為防止工人進行工程時從棚架或不安全位置墜下，還需設置合適工作台使用，保障安全，例如流動工作台、梯台等。

工人在棚架工作時，須配戴全身式安全帶，並將安全帶防墜裝置連接到經經註冊專業工程師或合資格人士檢驗合格的繫穩錨固裝置，或懸掛於該等裝置的獨立救生繩。

若高處工作時缺乏穩固承托，可導致人體從高處墜下的嚴重意外。而相關安全行為亦受到《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及其附屬規例監管，違法可遭檢控。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣