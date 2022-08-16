【本地展覽】HARVEY NICHOLS夥韓國藝術家舉行展覽　首次對外發售加推搪膠玩偶配色工作坊

▲ Harvey Nichols與A Good Company攜手合作推出《HARVEY NICHOLS X DRESSY DOLL – “Do you believe in magic?” 》展覽。（圖片品牌提供）

今天的韓國無論是演藝和時尚都成為大家焦點，就連當地的Pop Art藝術也不例外，HARVEY NICHOLS有見及此，找來韓國設計師孫芝榮（Son JiYoung）舉行手工樹脂藝術作品展，除了即場有他的作品購買外，亦舉行搪膠玩偶配色工作坊，大家可以自行製作一個獨一無二的顏色人偶搪膠帶回家。

Harvey Nichols是次與A Good Company攜手合作，推出最新企劃《HARVEY NICHOLS X DRESSY DOLL – “Do you believe in magic?” 》，Dressy Doll主題由作品風格夢幻可愛的韓國設計師Son JiYoung所創作。

期間限定店由即日起至9月11日期間，分別在HARVEY NICHOLS太古廣場和置地廣場舉行，這位曾在「Medicom Toy × Coffee Bean Bearbrick」 獲得設計大獎冠軍的Son JiYoung，以創作的限量版手工樹脂藝術作品，是次企劃創作的全新油畫和精心策劃的迷人主題零售商品。

當中由他設計的Dressy Doll搪膠玩偶Teary Original Version現於HARVEY NICHOLS太古廣場首次發售，而Dressy Doll搪膠玩偶Teary Black & Gold Version則將於HARVEY NICHOLS置地廣場首次驚喜登場。

▲ 韓國設計師Son JiYoung於2017年推出童話系列Teary，他寄望傳播夢想與快樂幸福，以色彩訴說夢境，作品包括在夏威夷語中象徵微風的Moani，而Lady Jan和Little Bird則意味著平凡生活的珍貴。（圖片品牌提供）

以往他的作品僅在韓國當地發售，是次與 Harvey Nichols 獨家合作為 Dressy Doll首次於香港的實體店發售。除Son JiYoung 親自人手製作上色的藝術作品（1,400 至 3,800 港元）外，精選產品更備有水彩畫（1,500 港元）、油畫（4,500 至 19,500 港元）和一系列生活用品，當中包括擴香石、浪漫氣氛檯燈、音樂盒等。

此外，HARVEY NICHOLS太古廣場店將於8月20日（星期六）舉辦搪膠玩偶訂制配色工作坊作開幕活動，而置地廣場店則於9月3日（星期六）舉辦另一場工作坊。顧客在選購精美產品的同時，亦能將獨一無二的個人訂制配色搪膠玩偶帶回家，讓美好夢境延續，為生活空間增添一絲夢幻氣息。

【HARVEY NICHOLS X DRESSY DOLL POP-UP @ HNPP】

日期: 15-29/8

時間: 11：00am- 8：00pm

地址: 金鐘太古廣場Harvey Nichols

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搪膠玩偶訂制配色工作坊 @ HNPP

日期: 20/8（星期六）

時間: 4：00pm-7：00pm

【HARVEY NICHOLS X DRESSY DOLL POP-UP @ HNLM】

日期: 30/8-11/9

時間: 11：00am-8：00pm

地址:中環置地廣場Harvey Nichols

搪膠玩偶訂制配色工作坊 @ HNLM

日期: 3/9（星期六）

時間: 3：00pm-5：00pm

記者：何偉雄