【生命鬥士】5歲心臟病童小鐵漢畢業上高班　媽媽見證兒子成長大肌肉發展進步

▲ 5歲心臟病童小鐵漢K2畢業，媽媽見證兒子成長大有進步。

父母感動能見證孩子成長，尤其仔女是病童，面對更多難關。本港5歲男童小鐵漢患有先天性心臟病，經歷重重難關，如今健康成長。日前媽媽陪同小鐵漢出席結業家長日，兒子準備上高班，見證兒子在各方面大有進步，感受至深，亦勉勵其他病童家長要相信孩子。

患有先天性心臟病小鐵漢（Kansas），甫出生就歷3次開腔手術，換過機械心瓣和植入心臟起搏器，近月完成了心導管檢查，觀察心臟運作，預計小鐵漢機械心瓣預計支持多3至5年，即將又要做一次大手術。即使抗病路多艱辛，小鐵漢一家都會積極面對。

▲ 小鐵漢一家充滿正能量！（圖片：小鐵漢媽媽FB）

小鐵漢K2畢業

小鐵漢媽媽昨日（15日）在facebook專頁發帖分享小鐵漢成長，分享兒子穿幼稚園校服、展示畫作等近照。媽媽出席了兒子K2結業家長日 ，小鐵漢即將準備上高班了，回想雖然上學日子不多，但老師說小鐵漢跟同學相處不錯，性格熱情，更「踢爆」他特別喜歡和女同學玩。此外，老師分享了很多小鐵漢的上課表現，令媽媽有很大感受。

幾歲人仔的小鐵漢在上體育課時，某些活動他會避重就輕，懂得保護自己肚內起搏器。此外，曾經要上言語治療的小鐵漢，現在被老師形容他如同小老師，表達和對答如流。

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大肌肉發展進步

又像小鐵漢在大肌肉發展方面會慢點，之前上落樓梯未能到健步如飛，還是會害怕，亦曾經要爸媽手抱上樓梯，現在他可以自行上2樓在窗邊跟媽媽揮手說再見。還有，小鐵漢曾經未能可以常常參與體育堂，攀爬或彈跳未做得到，現在的大肌肉發展比以往進步許多。

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小鐵漢媽媽的感受，相信很多病童家長都會有共鳴，她知道有媽媽同樣擔心患有心臟問題「心童」的上學狀況，她亦曾經心底裡充滿焦慮，現時放下來，並想鼓勵一下同路家長。

相信他們（孩子）的力量，給予時間適應學習步調，爸媽只要做「必要時」的後盾，定會見證著他默默地成長。

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責任編輯︰王明芳