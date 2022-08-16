【另類職人】轉到屋邨舖服務街坊更自在 前酒店髮型師：好多明星都好離地

▲ 阿朗認為，不一定要在高級環境工作才顯出身份價值。

這陣子在香港的追星文化非常熾熱，無論是明星的生日、演員會等都被隆重其事！不少人都希望可以用不同的機會接觸自己喜歡的明星，其中某些職業更是常常有接觸明星藝人的機會，就如娛樂新聞記者、公關、廣告公司、攝影師、剪形師等等。可能很多人都很羨慕，但其實當看到藝人私下的一面，可能會令大家大失所望也說不定。

90後阿朗（化名）是一名髮型師，入行已經10年，他現於新界區一個商場的髮型屋工作，他笑言，自己曾經在五星級酒店的附屬髮廊工作，有不少明星和藝人都光顧過，不過他坦言很大壓力，捱過了6年後，他決定脫離酒店，走到屋邨商場中的髮型屋工作，他指現在的工作環境比較適合他，

不一定要在高級環境工作才顯出身份價值，最緊要是自己找到自身價值，以及做得開心！

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學業不成 由洗頭做起

阿朗自言自小並非讀書的材料，所以讀完中學後便踏足社會工作，「因為學歷不高，所以可以選擇的工作也不多，但我一向對頭髮造型有些興趣，經朋友介紹，到了酒店的髮廊工作，並就由大家所稱的『洗頭仔』學徒開始做起。」

阿朗坦言很多人都只是體驗一下這份工作，因為長期濕水及接觸其他化學物料，定會有「爛手」的情況，所以很多做洗頭的同事，做了大約幾個月至半年便會放棄，不過阿朗做了兩年學徒，期間更不斷積極學習剪頭髮和造型的技巧，很快就升為技術員，「除了認為入到酒店做是一個幾好的機會，不想浪費這機會之外，我也很想學到一技之長。」

阿朗指，技術員的主要工作內容是協助髮型師為客人染髮及電髮，他笑言技術當然要練習，但相比染髮及電髮的工序，他認為令自己變得健談亦是一個大挑戰！

我本身不太健談，但客人來染髮、電髮，一坐都坐幾小時，而且他們每次整一個頭都要800至1000元起，如果不與他們傾談，他們會感覺我無禮貌，基於服務所需，我都要訓練自己健談。

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明星藝人乃酒店常客

普升為髮型師後，難題亦來了，因為阿朗所工作的髮型屋乃五星級酒店旗下，故時常有不少明星藝人光顧，他笑言第一難題就是要認得這些明星，「當時我鍾意打扮，但只是留意日本潮流，香港的娛樂新聞，我真係很少看，曾經有一位以前擔任兒童節目的主持來剪頭髮，但我完全不認識，他問我認唔認得他的時候，都幾尷尬……。」自此，阿朗為免再有尷尬場面再現，便開始留意娛樂新聞，並練習分辨明星藝人。

說到明星藝人，大家最想知道的，當然是他們私下的一面。阿朗最深印象的是一位現居內地並在內地發展，年約40歲，年輕時樣貌清純、美麗的女明星，他分享道：

她也是常客，當有表演、活動之前，都會來我工作的髮型屋set頭，但她真係幾串並喜歡show off，最記得當時我協助師父幫她set頭，佢好囂張地說：『細佬，你坐過私人飛機未？我將會去內地出show，想見識就跟我出job！』不過我的朋友認為她只是畀job我做。但我卻感到煩惱，每次見面不是說她挫私人飛機、直升機、就是買了新車、新樓。

阿朗指，不但是明星藝人，其他顧客的話題也會非常離地，令他感到有壓力的並非是工作量，而是與顧客的對答，

可能因為髮廊地段的關係，惠顧的客人非富則貴，大家談及的話題離不開名錶、名車、豪宅，但思想卻非常離地，而且言談間會顯出自已是高人一等，以致我有時不懂得如何回應他們，變得只有奉承和應，我感到很累，好難談得融和。

屋邨商場更自在

雖然有不友人勸阿朗把那些說話當作耳邊風，隨意回答便算，何必認真。「你當自己的服務包括聆聽不就可以了嗎？又或者根本不用與客人有太多的對答，視這為工作便好。」

不過，阿朗認為這樣的工作環境實在令他略有心理不平衡的感覺，因為自己並不追求上流社會的種種，「當然大家都會想要更多錢，想有高人工、想發達，但我覺得工作開唔開心也很重要。始終顧客的話題離地，與我的生活有太大落差，我覺得要迫自己認同他們的價值觀真的很辛苦，所以很努力地過了6年之後，我決定轉工。」

阿朗其後到了一間商場的髮型屋，至今已經工作超過4年，他指現時與顧客的話題終於可以同步，大家都是說說日常生活，相對地可以更輕鬆地表達自己的意見，不用再擔心得失顧客，阿朗感到自己比以前開心了，更累積了一群熟客，很多顧客都覺得與他暢談甚歡，

可能有很多人覺得我無好好珍惜上位、發圍的機會，因為可以入到酒店髮廊工作，晉升階梯的確比較好，亦有些前輩成為明星藝人的御用髮型師，不過我知道這個圈子真的不適合我，所以我無後悔自己的選擇。希望日後我可以開一間屬於自己的髮型屋就最好了！

全文刊於CTgoodjobs。

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