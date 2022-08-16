【白色強人II】「西就」嘉駿哭求換肺戲搶焦點　首位北京電影學院表演系畢業香港學生

TVB劇集《白色強人II》，本星期的「換肺」、「變性人」及「昔日戰地好友心痛重逢」個案均十分催淚，「換肺」故事三大主角區明妙、嘉駿及鄭雋熹昨晚釋數登場。

故事講述患有肺靜脈閉塞症的羅笑嫻（區明妙飾）需逼切換肺保命，大哥羅永昌（嘉駿飾）雖符合捐贈資格，但因擔心手術風險高不願捐肺，將責任推給二哥（鄭雋熹飾），三人為此鬧得不愉快，此時笑嫻病情再度惡化噴血，換肺手術刻不容緩。

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三位單元主角中，自然是近年憑《法證先鋒IV》、《愛上我的衰神》等演技備受好評的區明妙最為搶焦，在《衰神》中「含恨而終」眼神晒冷好演技的明妙，這次演瀕死邊緣的病重病人同樣入戲，尤其致電哭求哥哥換肺、或是向醫生們投以無助＋不想死＋哀怨的眼神均是我見猶憐。而隨著演技備受認同，區明妙人氣亦持續上升，日前IG粉絲人數突破十萬，最新照片則為晒背靚女相。

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值得注意的是，看似「貪生怕死」大哥角色同樣有發揮，有網民鬧爆之餘、亦有人同情其處境：「真是人生交叉點，大哥成頭家要養，有顧慮正常」、「始終係自己親細妹，冇理由見死不救」。

今晚一集大哥將展示有情有義一面，尤其在病房外與唐明（馬國明飾）拉鋸一幕，更將其矛盾內心演繹得淋漓盡致，故事最後發展更是出人意外。

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而根據官方預告，Vincent（陳豪飾）與勢利愛說教的Hugo（韋家雄飾）因肺部移植手術發生激烈爭執一幕亦是今晚重頭戲，演技派韋家雄更獲讚「好有氣勢」。

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獲安排影全家福培養感情

飾演大哥的嘉駿1999年畢業於第13期無綫電視藝員訓練班，同期同學有林峯及楊茜堯等，近年憑《愛‧回家之開心速遞》西就、及《法證先鋒IV》龍耀中令觀眾留下印象。嘉駿曾離開無綫並投考北京電影學院，成為北電表演系有史以來首位香港學生。

嘉駿受訪時感激劇組悉心安排羅家事前團聚，幫助他們入戲：「其實我同細妹冇同場對手戲，但拍之前劇組有特登開會叫我哋一家人一齊傾吓偈，又安排我哋影全家福，令我覺得大家真係一家人咁。」

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嘉駿又指五小時的手術場口拍攝戲份相當難忘：「五個鐘都要伸長條頸去就番假人個位，好似烏龜咁，都有啲辛苦。」

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