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【淘寶送貨】搬運師傅逐件搬578公斤貨物　收400元搬運費被質問：合唔合理？

休閒消費 15:32 2022/08/16

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有網民質疑付$400搬運費予搬運師傅，搬578公斤貨物是否合理。

近年愈來愈多人淘寶，而且會使用網購送貨服務，近日一名網民在社交平台分享，稱淘寶了578公斤的地板及傢俬，而且要逐一搬運有關的貨物入電梯再搬入單位，卻被搬運師傅收取$400搬運費，樓主更質疑：「你地覺得合唔合理？」

最新影片：

該名網民近日在facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發帖，稱自己購買了578公斤的地板及傢俬，可惜地板因打托盤後太長，貨到現場後發現不能進電梯，「師傅話拆咗木架一件一件搬入電梯再搬入屋」，加收了$400搬運費，樓主還質疑「你地覺得合唔合理？」，再拍下搬運師傅相片放上群組。

    點擊圖片放大
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帖文一出，搬運師傅獲大批網民支持，更指搬運師傅「唔合理」，只收$400搬運費「師傅太好人，逐件搬真心好辛苦」、「收太少！做壞規矩」，不少網民認為「似係送貨師傅中伏多啲」，「我係個師傅，有錢都唔幫你搬！大佬，你覺得唔合理咪自己做囉，又要比錢人搬，又要影哂人地相放上來，做乜啫你！」、「咁嘅天氣，幫你打散逐件上，個師兄太好人喇！」

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責任編緝：蕭雅文

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