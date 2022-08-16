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【香港小姐2022】港姐陳婉怡音樂系碩士畢業　身材出眾被指有張慧儀影子　

娛樂 12:47 2022/08/16

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5號陳婉怡身材最為突出。

《2022香港小姐競選》將於下月4日舉行，早前TVB頻道《SEE SAW先》上載「最貼地港姐問答比賽」，當中1至5號佳麗以西裝襯BraTop上陣，平時不太起眼的5號陳婉怡身材最吸睛，令網民大呼「好驚喜」，零人氣的她憑天賦身材凸圍而出。

現年24歲的陳婉怡為一名學生，她於浸會大學音樂碩士畢業，可說是學霸一名，從TVB官網的資料顯示，陳婉怡身高162.5 cm，體重52 kg，嗜好為鋼琴、跆拳道、運動、聽音樂、電影和拍照，可見這位佳麗動靜皆宜。

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早前TVB頻道《SEE SAW 先》播放一段「最貼地港姐問答比賽」影片，當中1至5號佳麗穿上西裝套裝，內裏襯上bra top，而4號許子瑄跟跟5號陳婉怡身材最為突出。

另外於宣傳片裡，陳婉怡擺出性感Pose，當中一個大頭鏡頭，完全展示其迫爆身材，難怪網民紛紛留言表示：「估唔到咁有睇頭」、「好驚喜」、「禾稈冚珍珠」，更有網民指她有當年張慧儀的影子。

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性格內向文靜

5號陳婉怡笑容十分可愛甜美，不過她曾被師姐陳凱琳指太怕醜兼太文靜，而陳婉怡曾表示希望透過參選在舞台上挑戰自己，以及學到儀態和增廣見識。

另外，陳婉怡早前拍攝節目《2022香港小姐競選-小城美誌》時，被安排跟1985年參選的「友誼小姐」宋愛儀於寶石戲院見面，席間被問最愛的影星時表示：「我鍾意睇張國榮嘅戲。」即獲宋愛儀大讚「你識野呀。」

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二人更說到3D戲，陳婉怡分享其經驗：「細個時跟爹哋媽咪去睇3D戲，個時睇到勁頭暈勁唔舒服，所以就唔敢睇3D戲。」宋愛儀大讚陳婉怡可愛又聰明，對她參選有信心。

片段裡，陳婉怡問及師姐當年參選有甚麼貼士，當中包括如何釋放壓力和保持身材？宋愛儀說：「最緊要保持平常心啦，一定要享受個過程，你自然就會放鬆，就可以表現到最好的自己。」

有網民更留言表示希望陳婉怡能進入12強：「好像今屆候選港姐中最没存在感的一個，不夠爭鬥心。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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