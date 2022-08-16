【假MIRROR票】以1萬元售2張假MIRROR門票另藏4張假票　運輸工認罪囚5個月

▲ MIRROR演唱會。（資料圖片）

20歲青年運輸工人涉以1萬元出售2張男團MIRROR演唱會門票，交收時事主發現為假門票，運輸工奪去事主6,500元後逃走，遭途人截停，警方其後在身上搜出另外4張假門票。涉案運輸工今 （16日）於西九龍裁判法院承認以欺騙手段取得財產及管有虛假文書罪。裁判官判刑時指，除涉案的假門票外，被告身上還有4張假門票，明顯是有預謀及利用他人希望欣賞演唱會的心態犯案，遂判監5個月，另下令被告向事主賠償500元。

20歲被告蘇樂霖，報稱運輸工人，被控1項以欺騙手段取得財產，控罪指他於2022年5月8日，在長沙灣港鐵站大堂以欺騙手段，即以銷售2張假演唱會門票為由，不誠實地取得女子曹穎琪1萬元，意圖永久地剝奪她的財產；另1項管有虛假文書罪，則指被告於同日同地，知道或相信有關虛假文書，即4張假演唱會門票屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。

代表律師求情時指，雖然本案性質嚴重，但涉案假門票並非由被告製造，是被告從朋友手中取得。代表律師又指，被告犯案只為獲取金錢，以滿足女友的購物慾。

代表律師指，被告因另案於今年1月離開懲教所，其後於菜檔工作，被告因為本案失去工作，轉職運輸工人，日薪約500元，望裁判官判刑時考慮被告主動認罪。

裁判官判刑時指，除了涉案的假門票外，被告身上還有4張假門票，明顯是有預謀犯案。被告利用他人希望欣賞演唱會的心態犯案，涉案金額亦不少。裁判官又指，被告在離開懲教所後短短5個月再犯案，就兩罪判監5個月，另須向事主賠償500元。

案情指，事主於2022年5月6日在Facebook 看到有用戶發佈貼文，稱有MIRROR演唱會門票出售，事主作出查詢後，同意以1萬元購買2張門票。

雙方遂於2天後相約於長沙灣港鐵站閘口付費區交收，被告將1個內附2張演唱會門票的白色信封交予事主。事主接過後感到信封出奇地輕，檢查後發現內裏的門票屬虛假，即時質問被告。被告立即奪去事主6,500元後逃走，其後被途人截停。警方到場後在被告身上起回6,000元及搜出2個信封，各藏2張假門票。

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記者：梁錦麟