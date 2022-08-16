【自強媽媽】呂慧儀素顏吻賀囝囝8歲生日　科大神科畢業獨力花千萬買樓

▲ 轉眼間，「蟹籽」8歲了。

「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，8歲仔仔「蟹籽」跟隨媽媽生活，兩母子感情要好，即使呂慧儀工作忙碌都會抽時間陪仔仔玩樂。轉眼間「蟹籽」已經8歲，呂慧儀為兒子舉行生日派對，更在社交網分享溫馨合照，兩母子「錫錫」非常溫馨，而呂慧儀更無懼素顏影相，一改以往扮靚靚的形象，出來的效果更覺慈母。

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呂慧儀自從與前香港先生黃文迪離婚後，雖說是共同撫養，但呂慧儀一直身兼父職，安排不少親子活動花盡心思陪伴囝囝，上山下海，四處見識。早年她為了一家有更好生活，用996.7萬購入屯門上源700多呎單位，及後更以224萬添置上源車位，連同買入的單位，她合共斥約1,220萬元入市。

電器壞了自己修

除了努力工作買樓外，「長腳蟹」在讀書時期已經表現出她自強的一面，她覺得大家都花一樣學費讀書，就要讀到最好，中7那年考獲理科全級第一，獲取獎學金，擅於算術的她在預科選修Pure Maths，在高級程度會考中，中國語文及文化科取得A級成績，成功入讀對學生英文和數學水平要求極高的香港科技大學電子工程系，非常厲害。

▲ 呂慧儀素顏示人。

除了擅於計數，呂慧儀亦非常喜歡研究電路板，家中的電器壞了會自己修理，家中的門鈴是她某年的功課，由她親自設計，沿用至今。

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責任編輯:王明芳