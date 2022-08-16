【周末好去處】黃埔天地靜岡富士山盛夏祭開催　感受傳統祭典舞蹈+富士山手信市集

▲ 黃埔天地於8月20日起兩個周末，舉行靜岡富士山盛夏祭。（商場提供）

黃埔天地於今年夏天推出「靜岡富士山盛夏祭」，活動由靜岡縣官方授權，並與JTB日本交通公社合作，於香港舉行首個以靜岡及富士山為主題的大型活動， 於8月20至28日期間的兩個周末，為大家帶來豐富好玩的「行程」，不用買旅遊套票，就享受到置身靜岡的旅遊感。

當中最矚目的靜岡祭典和式巡遊舞蹈表演將於8月20至21、27至28日兩個周末舉行，以每年都萬人空巷的大御所賞花遊行靜岡祭典為藍本，於商場的船景街街頭作傳統舞蹈表演。這次表演由居港日本傳統表演藝術家開辦的柳流香之會親自編排，舞蹈員穿上傳統祭典和式服裝進行傳統歌舞跳唱，並與大家Selfie，將祭典的活力傳播開去。

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位於時尚坊MTR層的周末限定富士山手信市集，則有大量富士山圖案或相關富士山的日系食品、精品、日用品及清酒周邊用品等靜岡手信，全部由日本直送，哈日族不能錯過。現場更有多個打卡點，如靜岡橫町、開運鳥居、居酒屋等，非常IG-able。

喜歡手工藝的朋友，更可參加周末限定的手工藝工作坊，4個以富士山造型為主題的工作坊包括香薰蠟燭、手工糖藝、精油擴香石、天然手工梘。只需於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$300或以上，憑即日單一有效電子貨幣存根及機印發票，即可參加其中一節，每日每節名額有限，換完即止。

商場亦為顧客們準備了兩款極具珍藏價值的禮物，包括富士山登山杖連貼紙及官方郵票及明信片，供顧客換領。活動期間只需於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$500或以上，憑即日單一有效電子貨幣存根及機印發票，即可免費換領該期間限定富士山特色禮品一份，數量有限，換完即止。

記者︰黃依情