【美食速報】IFC唐述聯乘福興氈傍晚變身冰室　特製歡樂時光酒吧餐單演繹茶餐廳經典

▲ 由8月18日至9月9日，逢周四及五6pm-8:30pm供應，IFC唐述餐廳的酒吧區將會於傍晚化身為「唐述冰室」

位於IFC的創意中菜餐廳唐述，由廚壇新貴周世韜師傅掌舵，一直帶來不一樣的中菜體驗。今次又有新搞作，由8月18日至9月9日，逢周四及五6pm-8:30pm供應，餐廳的酒吧區將會於傍晚化身為「唐述冰室」，聯乘本地香港品牌福興氈，重新演繹一系列茶餐廳經典菜式及飲料，品嘗充滿驚喜的港式Happy Hour！

酒吧餐單的設計概念圍繞香港茶餐廳經典美食，室美食靈感來自廚藝總監周世韜的童年回憶，重點推介佐酒美食有麻辣番茄西多，有別於傳統的甜西多，餡料為自家研製的麻辣番茄醬。外皮香脆，內裏軟辣，鹹甜滋味交錯。沙嗲菠蘿牛則結合兩款茶餐廳必食經典，新鮮出爐的迷你菠蘿包夾着即炒的沙嗲牛肉，一口一件，超過癮。

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美食當前，美酒少不了，餐廳開業時已聯同福興氈打造獨家的「唐述氈酒」，大受食客歡迎 。就今次推廣，酒吧經理曾贊凡以冰室飲品為靈感，巧妙地以「唐述氈酒」及福興氈兩款氈酒作基底 ，設計4款充滿港式情懷的冰爽特飲，包括牛肉紅湯 Bloody YKY ，以茶餐廳名物乾炒牛河的最佳拍檔，余均益辣椒醬作主要調味，混合了福興氈、話梅、番茄汁及牛肉清湯，成為充滿港式風味的血腥瑪麗，令人留下深刻印象。

唐述手拉奶茶 Chinesology Milk Tea，秘製茶底混合黑白淡奶及三花淡奶，加入唐述氈酒、蛋黃酒及10年砵酒，採用調酒滾動技術展現拉茶式絲滑質地，濃郁奶香。還有爆檸薑樂 GINger Lemon Coke 及消暑菠蘿冰Pineapple Punch 都是大玩茶餐廳的標誌性飲品，玩味濃。

地址：中環國際金融中心商場 3 樓 3101 號舖

電話：6809 2299

記者：郭秀芳