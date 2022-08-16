【公屋加租】公屋今年10月起加租首年寬免　房委會：不會延長凍租期限

▲ 公屋加租。（林宇翔攝）

房委會資助房屋小組周一（15日）按《房屋條例》通過公屋加租1.17%，並會向租戶提供首年免加幅特別紓困措施。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今日（16日）表示，每戶平均每月多付26元，認為租金上調幅度非常溫和。

黃碧如接受電台訪問時指，考慮到疫情仍未消散，房委會決定寬免首12個月的加租金額，令房委會少收2.6億元，對房委會的財政有一定影響，相信紓困措施不會延長。

其實設定寬免已經考慮之後經濟環境可能對居民的影響、負擔能力，但房委會始終是公營機構，資金都是公帑，所以要小心運用這些公帑的資源，應該都不會，因為今次寬免了12個月額外要繳交的租金，其實少收了會是2.62億

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責任編輯：余思嵐