【口乾舌燥】狂飲水仍無法緩解口渴　中醫揭6大疾病警號

▲ 狂飲水仍無法緩解口渴，中醫揭6大疾病警號。

天氣炎熱，要多補充水分。不過台灣有中醫師指出，假如喝了很多水仍感到口渴，甚至無時無刻都口乾舌燥，可能是由於日常飲食中的營養素不足，甚至是一些疾病的警號。

中醫師王大元於Facebook專頁指出，以正常人來說，長期口渴可能是由於日常飲食中的營養素不足，例如缺乏維他命B2、B12、維他命C、葉酸、鐵質等，都會造成口乾舌燥，甚至是嘴破唇裂。

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對此，他建議多補充富含維他命B2的食物，如糙米、麥片、蛋黃和豬肝等，或在飲用水中加入一顆酸梅、一片檸檬、1:1稀釋的運動飲料或無加糖的蔬果汁等，也能有效補充營養素，緩解長期口渴的困擾。

王大元亦指出，很多疾病也會有口渴現象：

1.鼻敏感

如果有鼻敏感的問題，半夜容易鼻塞，習慣用嘴巴呼吸，容易造成早上起床口苦咽痛。

2.口腔腫瘤、正在化療電療、唾液腺發炎或乾燥症等

因口水分泌減少而感到口乾舌燥

3.甲狀腺亢進

容易出現口渴的現象，必須按時服用藥物控制病情。

4.糖尿病

容易出現口渴的現象，但過量飲水反而會造成腎臟負擔。

5.自律神經失調

如果正在服用自律神經失調的藥物，也會造成唾液分泌減少的副作用。

6.缺鐵性貧血

會有些微口乾和愛吃冰塊的現象，這時候除了飲水以外，更需要補充富含鐵質的食物。

王大元提到，在中醫角度，認為口乾舌燥與火氣有關，當中又可分為虛火跟實火。虛火常出現夜間口乾、嘴唇紅潤，平常不覺得口渴，但身體早就有缺水問題卻不自知，建議可以飲用增益湯改善，藥材如沙參、玉竹、麥門冬、生地黃、玄參。

而實火症狀則包括，整天咽乾口臭，明明已經喝了很多水，卻仍感到口渴，而且大便容易乾硬難解、舌苔黃厚膩。中醫常用大承氣湯急下存陰，讓體內的火氣趕快撤掉，否則喝再多水也無補於事。

內容獲「元氣中醫師 王大元」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊