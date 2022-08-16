【尾二一屆口罩小姐】肥仔心水口罩小姐被評判淘汰　西童曾上193節目出眾身材被認出

▲ 西童為肥仔心水的口罩小姐。

由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡主持的ViuTV節目《尾二一屆口罩小姐》昨晚（15日）首播，首集節目播出80強進50強的海選片段，其中肥仔心水的060被評判Foul走，眼利的網民更一眼認出060是網紅西童。

原名梁茜童的西童身兼多職，除了開設服裝品牌網店出售女性休閒服及泳衣外，同時亦為打碟DJ及紋身學徒等。

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評判名單

《尾二一屆口罩小姐》第一階段80強進50強的評判名單分別為大公無私奶奶組的練美娟、火火、陳月媚；鬆手毒男組的岑珈其、程人富、藍仔頭；閱人無數Mean精組的強尼、陳俞希、李健宏；口罩師姐組的鄭伊琪、徐蒨寧、馮寶欣。

參加過《全民造星IV》的何洛瑤（Sica）和陳昭煊（超酸）齊齊為《尾二一屆口罩小姐》擔任口罩報導員。

肥仔心水

060於節目中表演彈橡根，可惜她的表現只能獲得兩叉一圈的成績，並需要被淘汰出局。不過由於060為肥仔的心水人選，從預告片中推測她將會「被安排」入圍。

060的出眾身材令網民印象深刻，有眼利網民認出她就是網紅西童，且曾上過193主持的節目《晚吹 - 戀講嘢》。

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誤傳出軌

25歲的西童與男朋友拍拖8年，二人自中學畢業開始便相戀至今，而她於大學時期曾被誤傳偷食，以致令男朋友失去信心要查閱電話，幸好清者自清。

她經歷事件後有感人言可畏，認為別人一些不負責任的言論足已令她十分委屈。

身兼多職

西童於7年前憑一張謝師宴合照令她於討論區火速走紅，成為網民的焦點。

她近年從網紅轉型為打碟DJ，不時現身於各大夜場以性感造型為大家打碟，又會出席動漫電玩節活動，大受歡迎。

西童夾着網紅身份開設服裝品牌網店，主打女性休閒服及泳衣，更會親自充當生招牌。

其男友亦十分支持她設計泳衣，並會幫忙拍攝宣傳照。