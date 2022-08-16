【靚太安樂窩】夫婦46萬裝修507呎舊居屋　用盡每寸空間藏靈活百變收納機關

▲ 年輕夫婦花46萬將22年樓齡的居屋大變身。

今集<<靚太安樂窩>>帶大家參觀粉嶺昌盛苑一個507呎單位，男女戶主希望新居充滿個人元素，並對空間靈活運用有極大追求。設計師KK將會分享如何用盡每寸空間，打造一個集個人風格、美觀及實用於一身的安樂窩，滿足一家三口各人需要。

▲ 設計師KK。（湛斯雅攝）

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設計師KK分享，屋主是一對鐘情型格風格的年輕夫婦，閒時喜歡進行戶外活動，加上單位面向山景。因此，希望大自然元素能融入家居設計。另外，由於兒子年紀尚輕，所以間隔要實用，傢俱必須靈活可動，務求騰出更大活動範圍。

男女屋主本身鍾意行山同去coffee shop，又對工業風情有獨鐘，所以全屋就混合幾個風格。另一重點就係重新間隔後，每個角落都有特大嘅儲物空間。

客飯廳

▲ 客飯廳以木色系傢俱為主。(圖片由受訪者提供)

整體用色以深木色及黑色為主，而沙發後的特色牆以山丘為設計靈感，用上木色及灰色線條去呈現山坡的形狀，灰色牆身位置為黑板，讓兒子發揮創意繪畫。飯廳置頂式大櫃上方增設大量儲物空間，中間為男屋主模型收藏的展示區，下方特地預留凹位擺放收納式餐桌，靈活使用空間。

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主人房

▲ 主人房升高地台，大增儲物空間。（湛斯雅攝）

為增加大量儲物空間，設計師升高地台，並加設兩個大衣櫃，方便收納衣物、家電及行李箱等大型物件。

廚房

廚房本身只有一個L形廚櫃，工作枱位置較小。由於女屋主喜愛下廚，需要較多空間準備食材及擺放煮食用具。因此，設計師清拆其中一幅牆，改造成間牆櫃，延伸成為U字形廚櫃，而另一面則為玄關鞋櫃。

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浴室

延續客飯廳的色調，除用上仿水泥瓷磚外，用具同樣以黑灰色和木色為主。另外，設有大鏡櫃及鋅盤櫃，既可增加收納空間，又可提升浴室空間感。

(第二間房暫為儲物房，故維持原裝)

裝修時間：3個月

裝修費用：46萬，當中包括: 清拆工程、天花木工、泥水電工及傢俬訂造等。

資料來源: Boka Design

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