【育兒心得】辦教育中心教STEM兼寫科幻小說　工程師爸爸育兒首重好奇心不要太聽話

▲ 工程師爸爸謝志庭在教導兩個兒子中，同樣鼓勵他們要有好奇心，不要太聽話，有獨立思考，懂得批判。

常說世上無難事，只怕有心人。只要有心追夢，永不會嫌遲。年紀早已「入伍」的謝志庭，曾是工程師，之後任教中學超過20年，現自資開辦教育中心教STEM。剛於過去的書展出了兩本科幻小說，連太太和兩個兒子都為之驚訝。

「這是一個自我發現的歷程，在推廣科學多年後的同時，發掘到自己文學創作的能力。」他說。

謝志庭（Felix）少年時往美國唸大學，一直埋首於科學領域中鑽研，而且常自我求變。他自大學畢業後已受聘於一間跨國公司任職工程師，至1997年回流。「當時工作和生活皆愜意，只是心裏仍有一團火，就是很渴望和年輕一代分享心得。於是毅然走去中學當教師，一教便二十多年。」他笑言他的這團火不單只對青少年，還曾任教中大校外課程兩年多及短期任教師範學院（現香港教育大學）。

自言超愛與人分享知識的他，更曾於多本親子及電腦雜誌定期刊登有關科學文章，亦曾為香港電台數碼31台製作26集電台廣播節目推廣科學。

好奇心的重要

及至到自己開辦STEM課程培訓中心，把科學領域擴展到更小年齡層。他解釋：「科學真的是一日千里，變化萬千，卻可以很日常，想了解箇中知識，不一定要有甚麼工程師或科學家的頭腦，只要夠好奇心、想像力、愛幻想便成，這也是我會開STEM Center的原因。」

他續道：「其實做科學家往往都要具備以上3種能力，尤以好奇心為首，不單要問，還要不滿足於『標準答案』。只有拼命地問、拼命地挑戰，才能有所改變。」

▲ 上堂教STEM的情形。(被訪者提供)

所以，他在教導兩個兒子中，同樣鼓勵他們要有好奇心，不要太聽話，有獨立思考，懂得批判。

教養方式自由

「我不介意兒子反駁我的說話，但當然要有理據。只要是經過認真思考後的不認同，而不是意氣之言，在我家是容許的。」他笑道。

Felix奉行自由獨立的教養方式，回想自己的成長也是自由地一步一腳印地探索。父親為口奔馳，母親體弱多病，無暇照料眾多子女。而那時的最大挫折便是會考不順要重來，痛定思痛後學懂再把握機會。「那時在國外唸書，比過往更加用功用心，才真正培養到自己的興趣和志向。因此明白到每個人總要有一個開竅期，人人時間不一，有快有慢，不能強迫。」

▲ 用兩年時間創作兩本科幻小說，他說還會繼續寫下去。(被訪者提供)

發現寫作的可能

正是如此，他特別喜歡和小朋友和年輕人相處，希望能以過來人身份與他們分享經驗。而經過半生研究科學知識中，Felix學懂了理性擁抱各種可能性，世界上的問題，很多都不是只有一個答案，也不見得有所謂的正確解答。引伸開來，他就在科學中發現到自己寫作的可能。

他笑言自小就愛看科幻片，《星球大戰》更是最愛。「我也同樣喜歡看武俠小說，幻想如能將科幻與武俠兩者結合，應會十分有趣，於是便嘗試執筆。《光與暗之戰》是我的首作，結合了多年來對科學的皮毛認知、天馬行空的幻想，以及個人對人性的了解。」

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科學引子探討人性

現時此系列有兩本，分別是「光之武士」及「月亮之戰」，內容是主角光永照患有先天性心臟病，在痛失雙親後，意外激發身體隱藏着的特殊基因——X核鹼基，全身血液逐漸變成黃色，更發展出第七感。與此同時，地球驚現外星物種，光永照發現母親的死似乎另有隱情，他在守護者的幫助下，毅然決定走上復仇之路，接受嚴峻的訓練，成為光武士。

說到人性，Felix很喜歡金庸小說內描繪的複雜人性，他謙虛地說：「當然不能與大師相比，但盼望能做到科與幻並重，小說中的科學會有實例作依據，例如有些特殊基因能令人體機能大幅提升，又有些生物的血液竟不是紅色，而是綠色，甚至是紫色、無色的等等，用這些科學再配上幻想情節引發讀者的興趣，再進而帶領他們探討人性。」

對於自己的出書新嘗試，Felix直言沒有擔心銷情，因為相信努力嘗試過後的失敗，其實不是終點，而是新的開始呢！

記者：郭秀芳