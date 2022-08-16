  • 33°C
香港時間 : 2022816日 (週二) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【痞子殿下】出道處男作即夥阿姐拍劇惹閒言　黃嘉樂因亡父承諾堅持追演藝夢

娛樂 13:45 2022/08/16

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

於劇集《痞子殿下》中飾演三王子「紀揚」的黃嘉樂，早前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問，大談父親如何「影響」其事業。

最新影片：

中學畢業後，嘉樂本來想從事海關工作，但因爸爸反對改為到電訊公司工作，豈料因一次出勤到清水灣電視城藝員部整電話，憑藉殺食外型獲邀入讀藝訓班。

當時嘉樂即時反應是：「乜做呢行唔係要有後台咩？」事後，經多番考慮及爸爸同意下決定投身電視圈。

黃嘉樂提到已病逝的爸爸即眼泛淚水，指對方著他不要放棄追夢。

藝訓班畢業後，嘉樂順利接拍處男劇《無考不成冤家》，與「Liza姐」汪明荃飾演母子，他稱最難忘是跟Liza姐「飛紙仔」演對手戲，當年仍是新人的嘉樂自然「驚到震」，但因阿姐全程予以鼓勵，令嘉樂得以「零壓力」完成任務。

由於處男劇戲份不少，嘉樂坦言當時惹來同期演員冷言冷語，更遭質疑是否有後台。

因為天生童顏，嘉樂在電視圈打滾了近9年也未能突破「御用細佬」框框，2011年機緣巧合下轉戰內地、並在中央電視台古裝神話劇《媽祖》擔任要角。正當事業稍見起色，嘉樂父親卻癌病惡化。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

正當嘉樂感茫然之際，監製梁材遠邀請他回巢拍攝《守業者》，嘉樂便決定返回香港發展兼陪伴亡父走過最後的日子。

提及亡父，嘉樂忍不住哽咽謂：「爸爸未過身前，我跪地同佢講唔好走，我話我（嘅事業）會好架，但結果佢都係睇唔到……我問佢有冇覺得我入錯行？佢話冇，又叫我畀心機、唔好放棄，我先可以繼續堅持到今日，所以千祈唔好再問我『做咁耐都係啲唔太緊要嘅角色，點解仲繼續做？』，因為我應承咗爸爸。」

另外嘉樂還大爆圈外未婚妻Samantha曾批評其演技：「佢話我做得好差，開頭我都嬲，但慢慢知道佢係為我好，我咪死死地氣喺佢見唔到嗰時自己練（演技）囉；同埋我係易忟憎嘅人，每次佢話我做乜咁惡時，都會幫到我改善待人接物技巧。」

最後嘉樂更對著鏡頭向Samantha承諾會努力工作，並希望將來能晉升男一，畫面感人。

撰文 : TOPick柴犬出動

黃嘉樂 電視劇 家庭關係 TVB 痞子殿下 演員

最高瀏覽

【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人
14:19 2022/08/15
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人
【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚　屢傳婚姻出現問題關係破裂
今日 10:49
【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚　屢傳婚姻出現問題關係破裂