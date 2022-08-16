【痞子殿下】出道處男作即夥阿姐拍劇惹閒言　黃嘉樂因亡父承諾堅持追演藝夢

於劇集《痞子殿下》中飾演三王子「紀揚」的黃嘉樂，早前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問，大談父親如何「影響」其事業。

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中學畢業後，嘉樂本來想從事海關工作，但因爸爸反對改為到電訊公司工作，豈料因一次出勤到清水灣電視城藝員部整電話，憑藉殺食外型獲邀入讀藝訓班。

當時嘉樂即時反應是：「乜做呢行唔係要有後台咩？」事後，經多番考慮及爸爸同意下決定投身電視圈。

▲ 黃嘉樂提到已病逝的爸爸即眼泛淚水，指對方著他不要放棄追夢。

藝訓班畢業後，嘉樂順利接拍處男劇《無考不成冤家》，與「Liza姐」汪明荃飾演母子，他稱最難忘是跟Liza姐「飛紙仔」演對手戲，當年仍是新人的嘉樂自然「驚到震」，但因阿姐全程予以鼓勵，令嘉樂得以「零壓力」完成任務。

由於處男劇戲份不少，嘉樂坦言當時惹來同期演員冷言冷語，更遭質疑是否有後台。

因為天生童顏，嘉樂在電視圈打滾了近9年也未能突破「御用細佬」框框，2011年機緣巧合下轉戰內地、並在中央電視台古裝神話劇《媽祖》擔任要角。正當事業稍見起色，嘉樂父親卻癌病惡化。

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正當嘉樂感茫然之際，監製梁材遠邀請他回巢拍攝《守業者》，嘉樂便決定返回香港發展兼陪伴亡父走過最後的日子。

提及亡父，嘉樂忍不住哽咽謂：「爸爸未過身前，我跪地同佢講唔好走，我話我（嘅事業）會好架，但結果佢都係睇唔到……我問佢有冇覺得我入錯行？佢話冇，又叫我畀心機、唔好放棄，我先可以繼續堅持到今日，所以千祈唔好再問我『做咁耐都係啲唔太緊要嘅角色，點解仲繼續做？』，因為我應承咗爸爸。」

另外嘉樂還大爆圈外未婚妻Samantha曾批評其演技：「佢話我做得好差，開頭我都嬲，但慢慢知道佢係為我好，我咪死死地氣喺佢見唔到嗰時自己練（演技）囉；同埋我係易忟憎嘅人，每次佢話我做乜咁惡時，都會幫到我改善待人接物技巧。」

最後嘉樂更對著鏡頭向Samantha承諾會努力工作，並希望將來能晉升男一，畫面感人。