【好人好事】港媽一拖三大雨狼狽搭的士奇遇　7旬的哥裝飾車廂氹乘客開心

▲ 有港媽搭的士遇上7旬的哥，用心裝飾車廂氹乘客開心。

搭的士遇上「泉哥」包保乘客坐得舒服又開心。有港媽日前在社交平台分享，自己一拖三登上泉哥的士的經歷，大讚的士車廂裝飾得美輪美奐，而且他穿著整齊，為人有禮，這趟車程過得很愉快。

港媽Mag Hui上周五（12日）於facebook發帖文表示，在大雨下一拖三由頭濕到落腳，一行四人截的士，剛好坐上泉哥的「靚的」，Mag表示︰

大人小朋友都勁開心，因為架車真係太靚！

從她上載的照片可見，泉哥將車廂布置一番，掛滿星星吊飾，更在車廂頂圍出一個心心，寫有「真的愛你」、「Love You With All My Heart」字句，可見他對乘客的關愛。

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著老西揸車 的士整齊乾淨

Mag接受TOPick查詢時透露，她育有一對子女，當日一行人去渡假村遊玩後，她帶同子女和朋友的女兒搭的士。原本她因大雨弄濕身，加上在渡假村搬完行李，情況頗為狼狽，可是登上的士後心情變得開心。她轉述泉哥分享︰

佢話整得架車靚啲自己著整齊啲，乘客都開心啲，遲吓會有中秋主題掛上燈籠，過年會扮財神。

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著老西揸車的泉哥指，他揸車時不著短褲、拖鞋，「話要專業啲，先係今時今日嘅服務態度」。他稱自己的士不會租給別人，因要保持乾淨。Mag讚賞泉哥架車整潔企理，還會播放有品味的英文歌。她有感這次經歷很有趣，並指泉哥駕駛綠色的士，新界人可以留意，看有沒有緣遇上。

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名人明星巧遇泉哥

泉哥是出名的哥，農曆新年會扮財神，聖誕節又將車廂布置，自己戴上聖誕帽，充滿聖誕氣氛。2019年2月，關智斌（Kenny）於新春期間就遇上的士財神泉哥，逗得Kenny開心拍片指，「上咗架財神的士！今年發達啦！」當時泉哥已72歲，駕駛新界的士逾十年，即現時約75歲。此外，2016年2月農曆新年，前無綫新聞主播方健儀在馬鞍山搭上泉哥的士，直言短短十分鐘車程好開心。

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責任編輯︰駱秀玲