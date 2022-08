【好人好事】港媽一拖三大雨狼狽搭的士奇遇　7旬的哥裝飾車廂氹乘客開心

▲ 有港媽搭的士遇上7旬的哥,用心裝飾車廂氹乘客開心。

搭的士遇上「泉哥」包保乘客坐得舒服又開心。有港媽日前在社交平台分享,自己一拖三登上泉哥的士的經歷,大讚的士車廂裝飾得美輪美奐,而且他穿著整齊,為人有禮,這趟車程過得很愉快。

港媽Mag Hui上周五(12日)於facebook發帖文表示,在大雨下一拖三由頭濕到落腳,一行四人截的士,剛好坐上泉哥的「靚的」,Mag表示︰

大人小朋友都勁開心,因為架車真係太靚!

從她上載的照片可見,泉哥將車廂布置一番,掛滿星星吊飾,更在車廂頂圍出一個心心,寫有「真的愛你」、「Love You With All My Heart」字句,可見他對乘客的關愛。

著老西揸車 的士整齊乾淨

Mag接受TOPick查詢時透露,她育有一對子女,當日一行人去渡假村遊玩後,她帶同子女和朋友的女兒搭的士。原本她因大雨弄濕身,加上在渡假村搬完行李,情況頗為狼狽,可是登上的士後心情變得開心。她轉述泉哥分享︰

佢話整得架車靚啲自己著整齊啲,乘客都開心啲,遲吓會有中秋主題掛上燈籠,過年會扮財神。

著老西揸車的泉哥指,他揸車時不著短褲、拖鞋,「話要專業啲,先係今時今日嘅服務態度」。他稱自己的士不會租給別人,因要保持乾淨。Mag讚賞泉哥架車整潔企理,還會播放有品味的英文歌。她有感這次經歷很有趣,並指泉哥駕駛綠色的士,新界人可以留意,看有沒有緣遇上。

名人明星巧遇泉哥

泉哥是出名的哥,農曆新年會扮財神,聖誕節又將車廂布置,自己戴上聖誕帽,充滿聖誕氣氛。2019年2月,關智斌(Kenny)於新春期間就遇上的士財神泉哥,逗得Kenny開心拍片指,「上咗架財神的士!今年發達啦!」當時泉哥已72歲,駕駛新界的士逾十年,即現時約75歲。此外,2016年2月農曆新年,前無綫新聞主播方健儀在馬鞍山搭上泉哥的士,直言短短十分鐘車程好開心。

