【無牌按摩院】4男女涉經營無牌按摩院等罪表證成立　辯方下午傳召蔡展鵬作供

▲ 警方國家安全處首任處長蔡展鵬(右)。(政府新聞處)

時任國安處處長蔡展鵬，疑於2021年光顧無牌按摩院Viet Spa，其間遇上警方巡查。涉事按摩院男租客和3名女按摩師否認管理賣淫場所等6項罪名，案件今（16日）在東區裁判法院續審。裁判官溫紹明裁定表證成立，4名被告選擇不作供，男被告的代表律師表示今午將傳召蔡展鵬作供。

控方今早傳召港大計算機科學系副教授鄒錦沛，以Telegram專家證人身份作供。鄒供稱，Viet Spa的Telegram頻道有1,046名訂閱者，其中1篇帖文有逾1.7萬閱覽次數。鄒續指，從被告撿取的電話裏發現1個Telegram帳戶，該帳戶為頻道的唯一管理員。

裁判官溫紹明裁定表證成立，4名被告選擇不作供，男被告的代表律師表示將傳召蔡展鵬作供。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。



控罪指，被告分別於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址管理、經營賣淫場所、以及沒有有效牌照的按摩院。

聆訊今午續。

記者：陳曉欣