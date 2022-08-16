【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族

▲ 家族8人相繼罹癌，揭一個原因成癌症家族。

家族成員相繼罹癌實屬不幸，惟背後可能暗藏原因。內地一名36歲女子日前剛誕下第二胎，卻發現甲狀腺結節突然變大，入院檢查後確診為危險性極高的「甲狀腺未分化癌」。由於該家族中已有8名成員患癌，病發期也是在相對年輕的時候，因此經醫院團隊對家族成員進行基因檢測，最終發現他們一家患有罕見的常染色體顯性遺傳病。

最新影片：

據內地媒體《橙柿互動》報道，內地一名36歲羅姓女子剛生下第二胎不久，卻偶然發現一直自己定期觀察的「甲狀腺結節」突然變大，於是到醫院做檢查，最後確診是患上「甲狀腺未分化癌」，屬甲狀腺癌中危險性極高的一種。

女子的家庭成員中已有8人罹癌，當中包括因癌症早逝的奶奶、身患4種癌症的爸爸、患淋巴瘤的哥哥、患乳腺癌的兩位姑姑、有肝癌病史的叔叔、患有肺癌的堂兄，以及因肺癌離世的一位堂弟，而眾人得病時也很年輕。

為了查明一家罹癌真相，浙江省腫瘤醫院對該家族共18人進行基因檢測，發現他們的家族中，患有一種罕見的常染色體顯性遺傳疾病「李-佛美尼症候群」（Li-Fraumeni syndrome）。

該症是由抑癌基因TP53種系突變所致，可令攜帶這個突變基因的人，腫瘤發生風險增高，導致多個器官發生不同癌症，而且多數是在年輕時發生。

專家表示，這類遺傳性腫瘤可發生於全身多個器官和部位，臨床常見的有遺傳性乳腺癌卵巢癌綜合症、林奇綜合症（常見的有結直腸癌、子宮內膜癌易感遺綜合症）。

腫瘤發病的年齡通常在50歲以前或更年輕，同一患者可患有多個或雙側性腫瘤。倘若家系中不同輩分的成員裡出現多個或同種腫瘤的患者，就要格外留意或做相關檢測，及早發現與治療。而上述羅姓女子在經過兩年多的治療後，病情已漸趨穩定，腫瘤未有新發展。

【同場加映】5類食品增患胃癌風險&瓜菜致癌風險

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣