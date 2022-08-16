【視帝婚變】王浩信婚後無阻異性緣　與拍檔蔡思貝江嘉敏傳緋聞

▲ 王浩信緋聞對象很多！

視帝王浩信（Vincent）今日（8月16）傳與太太陳自瑤（Yoyo）已正式離婚，結束迎11年婚姻關係。

其實近年來二人屢傳婚變，雖然他們一直沒有正面回應此事，不過傳聞一直不絕於耳。其實浩信由拍拖至結婚多年來的緋聞對象多籮籮，異性緣極旺，難怪有指此成為其婚姻亮起紅燈的導火線！

【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚 屢傳婚姻出現問題關係破裂

陳法拉

陳法拉與王浩信早年於美國讀書時疑曾拍拖，但王浩信未有完成學業便提早返港，令戀情告吹。雙方先後否認傳聞，陳法拉稱彼此識於微時，是相識多年的好友。

隨後，二人加入 TVB 後被安排雙雙主持TVB8節目，一直保持良好關係，陳法拉更不避嫌出席王浩信婚禮。

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謝芷蕙、莊思明

2011年，當時仍未婚的王浩信被指在一個生日會上認識𡃁模謝芷蕙（Cammi），當時有大班朋友到訪王浩信家中，Cammi卻獲男方單獨接載，有報導更指二人留在家中逾五小時，直至凌晨5時許才見Cammi離開，因而傳緋聞，雙方事後否認。同年亦有傳王浩信暗撻前港姐莊思明，惟女方強調王浩信沒有向她展開追求。

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黃心穎

2015年，王浩信與無綫小花黃心穎因合作拍攝《東坡家事》而傳出緋聞，有指他們在內地拍攝外景期間過從甚密，在人前更不避嫌打情罵俏。有指當時Yoyo嬲到分房瞓，但事後她公開力撐老公表示信任。

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蔡思貝

2017年，有傳王浩信與蔡思貝合作《踩過界》而撻著，先被爆孤男寡女在貴賓房打邊爐，及後又傳出男方直踩女方香閨，並指王浩信為蔡思貝提出分居，惟Yoyo再度護夫，指老公冇出軌。

不過及後有指Yoyo因王浩信與蔡思貝的緋聞一事而耿耿於懷，去年有傳她知會身邊人，倘若日後有飯局聚會邀她出席的話，希望搞手識做不要同時向蔡思貝發邀請，亦私底下向相熟劇集監製明言，不希望與這位「死敵」結片緣，用盡方法誓要劃清界線。

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江嘉敏

江嘉敏與王浩信於2018年到英國拍攝新劇《兄弟》時，有指女方不時主動獻殷勤，有幕後人員爆料指江嘉敏在英國時，不時買咖啡給王浩信。

當時有傳二人在人前扮不熟絡，但其實私下常常互傳短訊。

事後，王浩信澄清緋聞不是事實，並指與江嘉敏只是工作上的拍檔，而江嘉敏亦否認成為第三者，又強調與王浩信拍完劇後都再無聯絡，與王浩信劃清界綫。

但江嘉敏被指勾引人夫事件令其形象大跌，被網民封為「人肉發電機」，此事亦令她情緒大受影響，她早前在訪問中重提此事，更透露當時有輕生念頭。

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