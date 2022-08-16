【心臟危機】天氣酷熱突然胸口痛心臟病發？　急症及危重病學醫生逐一拆解成因

▲ 急症及危重病學醫生拆解突然胸口痛的成因。

不少人偶然會出現胸口痛，尤其是年長一族，加上夏天天氣酷熱，胸口痛之外，還出現眩暈等症狀，成因可大可小。小至胸肌拉傷、精神壓力，大至中暑、心臟病發、肺動脈栓塞等都有可能。急症科及危重病學醫生現在遂一拆解：

中暑

一旦中暑，我們出汗用作維持體溫的機制亦會受到干擾，體溫可在短時間內升至攝氏41度或以上。身體為了保持體溫，為心臟、肺和腎帶來很大壓力。因此，本身有心臟病在天氣炎熱的日子，心臟病發風險會更大。中暑除胸口痛外，亦會出現頭暈、頭痛、噁心、大汗淋漓等症狀。

心臟病發

由於心臟的冠臟動脈出現收窄和阻塞，血液未能透過心臟傳送到身體各部分，導致心臟病發，而引發胸口痛、胸口繃緊、呼吸短促、頭暈、昏厥等症狀。這種胸口痛更有可能擴散到肩頸、下巴、牙齒或上腹。這種胸口痛的病人必須立即進行心臟檢查，如有需要，要立刻通波仔。

肺栓塞

這種病人胸口痛之外，更有可能出現腳腫。原因多數是下肢深層靜脈出現血塊導致腳腫，當血塊飄浮到肺動脈，引起栓塞，造成突發和劇烈的胸口痛、呼吸短促、心跳加快、昏厥、嚴重焦慮等症狀。此病可危及性命，必須緊急醫到醫院求援。

其他較輕微的胸口痛原因，可能是運動或大力咳嗽拉傷胸部肌肉，又或是因病毒或細菌感染導致心包炎、 肺炎或胸膜炎。這類病人除了劇烈胸口痛外，還伴隨咳嗽、發冷、發燒等症狀。

急救心口痛病人

病人無意識：身邊人心口痛，你必須保持冷靜。如果病人已開始昏迷，或者心臟驟停，必須第一時間打999求援。然後，看看現場有沒有心臟除顫器 (AED)，這儀器操作簡單，一般人都懂得使用。如果沒有，便要施行心肺復甦法(CPR)，以每秒兩下的速度按壓病人胸部。

病人有意識：問問他身上有沒有急救藥物，例如阿士匹靈或脷底丸。阿士匹靈是抗血小板藥物，預防血塊凝成。讓病人咬碎並服食阿士匹靈，可嘗試舒緩症狀。另外，有些病人身上有醫生處方的脷底丸（硝酸甘油），將藥片放在舌下溶化，可即時為病人減輕心臟負荷、增加心肌血流，為心臟提供更多氧分。

外國研究顯示，如果有人心臟驟停或者沒有呼吸 ，每遲一分鐘接受急救，其存活率便會降低7至10%；立即將病人送去最近的急診中心至為關鍵。

標題經TOPick編輯修改，原題為「突然胸口痛 心臟病發？成因眾多 急症及危重病學醫生逐一拆解」

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