【強姦菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　菲傭否認對男僱主有好感及知悉有性要求

▲ 男被告陳暹德涉強姦菲傭。（資料圖片）

32歲妻子涉協助和教唆44歲丈夫強姦菲傭，夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪，案件今（15日）於高等法院續審。事主今續作供，女僱主一方盤問時指出，事主對男僱主有好感，並容許男僱主向她餵食物，事主不同意所有說法。事主於庭上又形容，男女僱主事發時猶如魔鬼般對她笑。

事主X今續由女被告代表律師盤問下作供，代表律師指男被告對X很好，X亦對他有好感，並容許男僱主向她餵食物，而女僱主亦曾目擊餵食情況，並於本案發生前，曾不友善地問X「like him?like sir？（喜歡他？喜歡先生？）」，X當時笑而不答，X否認說法。

代表律師續指，X於庭上證供與口供出現多個版本，因她一邊作供，一邊作故事，謊話連篇，X不同意。

代表律師指出，案發當晚女被告回家後，曾曾煮餸事宜責罵X，X因此不開心，直至男被告回家後，女被告仍繼續責罵X，男被告為解圍，遂著各人吃豬大腸，X不同意說法。

及後X於主人房照顧男少主，女被告仍在客廳看電視。當X看到電話訊息後，知道男被告要求性，X遂將男少主放在嬰兒床後，便與男被告進行性交易。女被告洗澡後，看見X手執衣服赤裸裸走出主人房，遂以廣東話責罵X，X一概否認說法。

X於庭上表示，當兩名被告向她做出有關事情時，她本人可以怎樣，X形容兩人當時猶如魔鬼般對她笑。

兩名被告陳暹德(現年48歲)及其妻黎芷珊(現年36歲)，陳被控企圖強姦及強姦罪，黎則被控協助和教唆強姦及非禮罪，事發於2018年1月21日。

聆訊下午續。

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記者：林育慧