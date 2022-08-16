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【消費情報】AEON STYLE黃埔推「夏祭」優惠　最平$30任揀3件日本小食

社會 13:25 2022/08/16

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AEON STYLE 黃埔外特意打造約4米高的「鳥居」（永旺百貨提供）

AEON STYLE黃埔限定「夏祭」於今天開鑼，由即日至9月4日，超過60件產品以優惠價發售；「均一價」優惠活動再度回歸，最平30元「均一價」可任揀3件，包括多款日本直送水果及海鮮，同場還有推出「夏祭」期間限定福袋。

今次夏日「夏祭」優惠只限AEON STYLE黃埔，涵蓋的貨品包括其中食品、日用品、煮食用品及衣物， 部分貨品更以「均一價」發售，以$30、$50、$70、$100、$300及$500可任選3件。日本紀文炸粟米丸、白魚肉炸餅、淮山卷等等，人氣日本布丁品牌森永布丁（牛奶、低糖吉士及蜜瓜），今次$30就可擁有3件。而$50必搶三件貨品包括Topvalu意粉醬（原價$17.9）、Sunroll 日本製可攜式便座墊紙（6片袋）（原價$17.9）及Nekomote浴鹽（原價$24.9）。

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$300任選三件貨品包括卡通行動電源（原價$168一件）、MEYER 易潔單柄22cm煎鍋（原價$199）、獨家發售Kakao friend卡通攬枕（原價$139）及沙宣迷你直髮夾（原價$198）

購物滿$250或以上即送$20現金券　另有限量福袋換購

「夏祭」期間更有多買多送優惠，由即日起至8月30日（周三除外），只要於AEON STYLE 黃埔購物滿$250或以上(以AEON收銀機印即日折實單一發票計算)，即賞$20現金券一張。每宗交易最多只送一張。而該現金券只要於AEON STYLE 黃埔購物滿$200或以上，即可作$20使用，每宗交易最多只用一張。

由8月16日起將推出精美限定福袋換購優惠，凡購物滿$150或以上（以AEON收銀機印單一發票計算），即可以$50換購限定福袋1個，福袋內附6件超值商品，包括食品、玩具及床品，福袋價值超過$130，售罄即止。

AEON STYLE黃埔「夏祭」優惠詳情

日期：8月16日至9月4日

時間：超市08:30 - 22:30, 百貨10:00 - 22:30 

地點：紅磡黃埔新天地第5及6期地面及地庫

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記者：陳麗娜

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