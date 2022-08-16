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【無痛抽血】新血液測試産品上市　居家用戶花2分鐘便可無痛抽血3天獲結果

健康 14:03 2022/08/16

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有檢測公司率先推出一系列名為Circle Snapshot的簡易居家血液測試産品。

都市人平日工作繁忙，往往亦因此對健康有所忽略，而為了滿足大眾方便省時的需求，有檢測公司便率先推出了一系列名為Circle Snapshot的簡易居家血液測試産品，包括食物敏感性、心臟健康和新冠病毒抗體測試。而其提供的全球首款專利按鈕式無痛採血器，只需要輕鬆一按，便可讓市民於2分鐘內自行完成血液樣本採集，無需再像以往需親到醫院或化驗所有醫護人員代勞，而樣本遞交後，大約3工作天，檢測報告及飲食建議便會傳遞至Circle App，讓用家可以隨時於手機內查閱。

最新影片:

1.食物敏感性測試

Circle SnapShot食物敏感性測試透過量度血液中的IgG抗體水平，可辨識身體對常見的96種食物有否產生敏戚反應，包括牛奶，花生，蜆，羅勒等等，檢測報告會詳列身體對該96種食物的IgG抗體水平，並按IgG抗體水平高低排列為高，中，輕度及正常四個級別。 

2.心臟健康測試

Circle SnapShot心臟健康測試可測量總膽固醇，高密度脂蛋白膽固醇，低密度脂蛋白膽固醇，三酸甘油酯，高敏感度C-反應蛋白，總膽固醇/高密度脂蛋白脸固醇比例，三酸甘油脂/高密度脂蛋白膽固醇比例和非高密度脂蛋白膽固醇，即使在家也可以準確監察個人心臟健康狀況，從而了解及管理患上心臟病的風險。 

3.2019新冠病毒抗體測試

CircleSnapShot的新冠病毒抗體測試套裝，可測量由0 AU / mL至40,000 AU / mL範圍值內的新冠病毒抗體水平，讓大眾毋須前住診所抽血，自行在家量度於接種疫苗前或受感染前體內是否有足夠的抗體。

Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武先生表示，無痛採血過程Circle SnapShot除了大大增加用家便利性，更打破傳統對採血過程的痛楚印象，其專利微針技術，令用家只需把採血器置於上臂，然後按下採血按鈕，便會在無痛的情況下被抽取及收集檢測所需的血液份量，需時不多於兩分鐘。而收集的血液樣本，亦會送到符合國際標準的化驗所分析，令用家即使在家抽血，亦能享受專業數據分析。

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Circle SnapShot現時亦推出限時特別優惠，顧客可享受免費送貨及預約收件服務，將樣本送至Prenetics實驗室。 於3個工作天內，便可經Circle SnapShot專屬Circle App獲取化驗結果。

上述Circle SnapShot居家血液測試套裝已於Circle SnapShot官網（https://hicircle.com/zh-hk/circle-snapshot。）獨家發售，各測試套裝售價為：

  • 食物敏感性（基本）測試：港幣1,999元
  • 心臟健康（基本）測試：港幣799元
  • 2019新冠病毒抗體測試：港幣699元

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責任編輯：羅嘉欣

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